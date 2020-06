Je krijgt de schrik van je leven: na een coronatest blijkt de uitslag positief. Maar wat blijkt? Het testapparaat bleek foutieve uitslagen te hebben gegeven. Een van de mensen die dit overkwam is Nicole Duijster uit Zaandam. Zij en haar familie hebben angstige momenten meegemaakt, vertelt ze aan Hart van Nederland.

De verkeerde uitslag kwam door een storing aan een van de testapparaten van een laboratorium in Lelystad. Hierdoor is bij vijftien mensen ten onrecht het virus vastgesteld. Het gaat om mensen uit onder meer Zaanstreek-Waterland. Waaronder dus Nicole. Ze had na de positieve coronatest alles afgezegd en stopgezet, waaronder een hoognodige vakantie.

Coronatest positief

“Vorige week donderdag kreeg ik wat verkoudheidsklachten”, vertelt Nicole. “Ik werk in de kinderopvang dus ik moest worden getest, ondanks dat ik alleen wat hooikoorts- of verkoudheidsklachten had. Ik heb me toch laten testen voor alle zekerheid.”

Zondagmiddag komt de uitslag van de test: positief. Dat een enorm schrikken voor de familie. “Het was zo’n schok, ik was totaal verbijsterd. Ik vroeg nog of ze het zeker wisten en of het goed gegaan was. Ik moest alle mensen met wie ik contact had gehad opnoemen en hun telefoonnummers geven. Zij moesten ook worden getest en in quarantaine.”

Eerste test zoek

De dagen daarna worden haar kinderen en haar hoogbejaarde ouders getest. Op de een of andere manier gaat het fout, want de test raak zoek. Vragen om een nieuwe test levert niks op. Uiteindelijk gaat de GGD overstag en op woensdag krijgt iedereen een nieuwe test.

Daaruit bleek dat iedereen negatief werd getest op corona. “Ik zei tegen de GGD dat ik het raar vond dat iedereen negatief is, behalve ik. Ik twijfelde of ik wel positief was, maar de GGD was op mijn werk ook ingeschakeld. Een aantal collega’s moesten worden getest en zij waren ook allemaal negatief. Ik vond dat zo raar, ik was ook totaal niet ziek”, vertelt Nicole.

Alles afzeggen, opa van slag

Doordat haar vader dementerende is, raakt hij van slag van het twee keer moeten testen. Ook moet de familie in quarantaine en zeggen ze hun vakantie in Limburg af. Tot slot is het ook nog spannend of een operatie die haar kleindochter moet ondergaan, over twee weken, wel door kan gaan. De familie leeft in grote onzekerheid.

Ondertussen leest Nicole over foutieve tests in Dordrecht. Ze trekt daarover aan de bel bij de lokale GGD. Die beweren dat de test die zij hebben 100 procent betrouwbaar is. Maar een paar uur later krijgt ze een telefoontje. Het is de GGD die toegeeft dat er een fout is gemaakt: ze blijkt geen corona te hebben.

Fout gemaakt

Nicole is direct van slag. “Ik heb er niet van geslapen, want ik vertrouw het niet meer. Ik heb geëist dat ik een nieuwe test krijg. Die is zondag en daar krijg ik maandag de uitslag van. Maar ik ben wel bang dat het weer mis gaat”, aldus Nicole.

Over de hele gang van zaken is ze niet te spreken. “Hebben ze enig idee wat dit bij mensen losmaakt? Ik vind het echt een schande.” Haar dochter Nikita sluit zich bij haar moeder aan. “We bleven het een vreemd verhaal vinden dat alleen mijn moeder het heeft gehad. Ze is jarig geweest, ik heb haar een knuffel gegeven, we hebben bij elkaar in de auto gezeten, en omdat mijn dochter ziek is, is ze ook veel bij het gezin geweest”, zegt ze.

Gevolgen voor familie

De foutieve uitslag heeft negatieve gevolgen voor de familie. “Mijn man en broer zijn zzp’ers, dus ze zijn inkomsten misgelopen”, vertelt Nikita. “Mijn hoogbejaarde opa en oma hebben in angst geleefd.” Vooral over de manier van communiceren zijn ze niet te spreken. “De onzekerheid is echt killing geweest voor ons. We zijn heel boos over de manier van communicatie en dat ze het afdoen als ‘kan gebeuren’. De vakantie krijgen we er niet mee terug.”

De GGD en het laboratorium willen niet op camera reageren. Het laboratorium laat in een schriftelijke reactie weten de verkeerde uitslagen en de nare consequenties oprecht te betreuren.