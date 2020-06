Meerdere personen kregen onjuiste uitslag na blunder met coronatests in Dordrecht

Door haperende apparatuur in een laboratorium blijkt een aanzienlijk deel van de positieve uitslagen van de onlangs in Dordrecht afgenomen Covid-19-testen niet te kloppen. Dat melden meerdere bronnen aan De Telegraaf. De directeur van de GGD Zuid-Holland-Zuid, Karel van Hengel, heeft dat nieuws vrijdag bevestigd.

“Het gaat om ongeveer vijftien mensen die inmiddels door ons per brief op de hoogte zijn gesteld”, aldus Van Hengel.

Ernstige twijfels

Sinds iedereen met klachten zich op corona kan laten testen, is Dordrecht een van de vier steden in Zuid-Holland met opvallend veel positief geteste personen. Artsen trokken onlangs aan de bel. Dit omdat zij ernstige twijfels hadden over de juistheid van de vele positieve testuitslagen afkomstig van een niet-getraceerde bron. “Na enkele dagen is ontdekt waar het misging. Er was geen sprake van een menselijke fout”, benadrukt Van Hengel.

Een nieuwe analyse van de eerder afgenomen monsters met een positieve uitslag leidde in alle gevallen tot een negatieve uitkomst. De mensen die onterecht positief waren getest en hun als innig aangeduide contacten kregen een dag later te horen dat zij hun opgelegde quarantaine van veertien dagen mochten beëindigen.

ANP