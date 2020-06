Sinds de start van de coronacrisis zijn al meer dan 1.600 coronapatiënten uit het ziekenhuis ontslagen. Eén van hen is de 63-jarige Frans uit Landgraaf. Hij balanceerde op het randje van de dood, maar mocht vandaag eindelijk naar huis. De ex-coronapatiënt had meteen een grote verrassing voor zijn vriendin Belinda.

Tien weken lag hij met corona op de intensive care, waarvan zes in coma. Hij is inmiddels voldoende hersteld en dinsdag wachtte zijn familie hem op voor een groots onthaal. Maar de grootste verrassing is voor Frans’ vriendin: ze werd ten huwelijk gevraagd.

Vlak na de onthaal bij zijn huis, gaat Frans op zijn knieën. “Eindelijk thuis. Daar heb ik heel lang op gewacht. Het waren moeilijke tijden, maar jij was er altijd voor mij. Daarom vond ik ook dat je een supervrouw was. Wil je mijn vrouw worden?”, vraagt hij Belinda.

Heel ziek

Frans is een vrolijke en levenslustige man. Totdat corona toeslaat. Hij valt twintig kilo af en krijgt ook nog een dubbele longontsteking. Hij herstelt langzaam en als hij genezen is moet hij nog vier weken revalideren.

“De afgelopen periode was echt verschrikkelijk”, blikt zijn dochter Mandy terug. “Mijn vader was van tevoren echt fit, er was niets aan de hand. Hij werd van de één op andere dag zo ziek. Wij dachten: dit komt nooit meer goed.”

“Ik voel me ook heel anders. Ik ben niet meer de oude Frans”, vertelt de ex-coronapatiënt. “Het klinkt een beetje bizar. Ik ben veel emotioneler geworden.”

Frans wilde per se op zijn knieën

Frans is ook fysiek niet meer de oude, maar hij wilde per se op zijn knieën voor Belinda. “Dat heeft hij vandaag nog een stuk of acht keer geoefend met de fysio”, vertelt zijn dochter.

Belinda heeft overigens ‘ja’ gezegd op Frans’ huwelijksaanzoek. “Voor hem doe ik alles. Hij heeft mij ook in moeilijke tijden gesteund. We zijn altijd samen, we zijn goede maatjes. We zijn alles.”