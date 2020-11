In Heerde is vrijdagmiddag een monument onthuld voor inwoners van dorp die door het coronavirus zijn getroffen. De marmeren zuil met daarin een trap naar boven werd onthuld door waarnemend burgemeester Jan Willem Wiggers en John Berends,  commissaris van de Koning in Gelderland.

Volgens de gemeente kan iedereen zijn eigen invulling geven aan de trap naar boven. “Denk bijvoorbeeld aan het trap op weg naar de hemel”, staat in een verklaring. “Voor degenen die nu rouwen om het verlies van hun dierbare gaat dit vaak stapsgewijs, soms een treetje omhoog, soms eentje omlaag. Mensen die nu herstellend zijn, kunnen het wellicht ook zien als een symbool voor herstel, met stapjes omhoog.”

Heerde wilde in augustus al de coronaslachtoffers herdenken, maar dat werd afgelast omdat premier Mark Rutte die week opriep om voorzichtig te zijn met bijeenkomsten. Daarom heeft uitvaartcentrum Memento Mori nu het beeld bedacht als alternatief.

(Tekst gaat verder onder tweet)

Bij uitvaartcentrum Memento Mori is op 27 november een monument onthuld voor iedereen die in Heerde is getroffen door corona. De onthulling vond plaats door burgemeester @JWWiggers en Commissaris van de Koning John Berends. https://t.co/G1LBWrwCMl pic.twitter.com/cYdkzyQERa — Gemeente Heerde (@gem_Heerde) November 27, 2020

‘Verdriet plekje geven’

Astrid Strijbos is uitvaartbegeleider bij Memento Mori. Ze zegt dat ze nog dagelijks schrijnende verhalen hoort over de eerste coronagolf. “Met dit monument willen we iedereen die met het virus te maken heeft gehad een hart onder de riem steken. Het staat symbool voor de afgelopen periode en de onzekere periode waarin we nu zitten.”

Burgemeester Wiggers laat weten dat het mooi is dat het coronamonument er nu is. “Zeker ook omdat er geregeld dubbel verdriet is: niet alleen is er rouw om het verlies van iemand, maar ook om het feit dat men vaak niet op een goede manier afscheid kon nemen.” Hij hoopt dat het beeld eraan bijdraagt “dat mensen dit verdriet een plekje kunnen geven”.

Voor zover bekend is Heerde de eerste gemeente in Nederland met een speciaal coronamonument. Tijdens de eerste golf werd de gemeente relatief zwaar getroffen: inmiddels zijn 394 van de ruim 18.000 inwoners besmet geraakt, 29 mensen zijn overleden. Het kleine Heerde telt daarmee ongeveer evenveel sterfgevallen als Delft, Hengelo, Heerenveen en Emmen.

Redactie/ANP