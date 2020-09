Burgemeester Heerde moet aftreden na coronabesmetting

Burgemeester Jacqueline Koops van het Gelderse Heerde treedt af vanwege de gevolgen van de coronabesmetting die zij half maart opliep. De 50-jarige burgemeester heeft onvoldoende conditie om haar functie goed uit te kunnen oefenen en moet nog lang revalideren, laat de gemeente donderdag weten. Koops (ChristenUnie) legt haar taken direct neer. Ze trad in 2019 aan als burgemeester van Heerde.

Heerde was in het voorjaar een brandhaard van corona. In het dorp overleden zestig tot tachtig mensen aan de ziekte. Tientallen anderen kwamen in het ziekenhuis terecht. Oorzaken waren waarschijnlijk een hecht dorpsleven, kerkbezoek en koorrepetities.

Ernstige terugslag

Koops ging na haar ziekte eind april weer aan het werk. In juni kreeg ze een ernstige terugslag en moest ze met een intensief revalidatietraject starten. Nu is gebleken dat de revalidatie nog minimaal een halfjaar zal duren. “Mijn conditie laat het niet toe mijn taken te hervatten. De maatschappelijke en bestuurlijke vernieuwing in Heerde vereist een vitale burgemeester die zich onbelemmerd kan inzetten. Het is in het belang van Heerde dat ik plaats maak voor iemand anders”, schrijft Koops in een brief aan de raad.

ANP