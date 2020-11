Aantal coronagevallen daalt licht, 5214 meldingen in afgelopen 24 uur

Het aantal nieuwe coronagevallen is heel licht gedaald. Tussen zondagochtend en maandagochtend kwamen 5214 meldingen van positieve tests binnen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde zondag 5407 vastgestelde besmettingen, maar dit werd maandag bijgesteld tot 5396.

Lees het laatste coronanieuws in ons liveblog

In Amsterdam werden afgelopen etmaal 236 besmettingen vastgesteld. Verder testten 203 inwoners van Rotterdam en 116 inwoners van Den Haag positief. Het aantal besmettingen in Tilburg steeg met 105 en in Enschede met 99.

In de afgelopen zeven dagen zijn 37.275 besmettingen vastgesteld. Dat is vergelijkbaar met de week ervoor, toen in zeven dagen tijd iets meer dan 38.000 positieve tests werden gemeld.

Veel sterfgevallen in Rotterdam

Het aantal sterfgevallen steeg met 54, waaronder 24 in Rotterdam. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen het afgelopen etmaal zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms wat later doorgegeven. Zondag werden er 21 coronadoden gemeld.

Lees ook: Politie deelt in week tijd 663 coronaboetes uit

Sinds het begin van de uitbraak is het coronavirus bijna 490.000 keer vastgesteld in Nederland. In de loop van de week zal dit boven de half miljoen uitkomen. Het werkelijke aantal ligt hoger. Tijdens de eerste golf werd lang niet iedereen getest. Daardoor zijn coronapatiënten genezen of overleden zonder dat ooit is vastgesteld dat ze het virus hadden opgelopen.

Van bijna 9000 mensen is zeker dat ze aan het coronavirus zijn overleden.

ANP