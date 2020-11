Nederland is weer terug in de ‘gedeeltelijke’ lockdown. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames lijkt al een tijdje stabiel, de vraag is de komende periode dan ook hoe de feestdagen gevierd zullen worden. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op zondag: 5.407, dat zijn er 669 minder dan op zaterdag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op zondag: 1.933, dat zijn er 31 meer dan op zaterdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op zondag: 540, dat zijn er 10 minder dan op zaterdag

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 8.870

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 05:50 – Boa’s willen spuugkappen kunnen gebruiken bij handhaving

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) willen een spuugkap kunnen gebruiken, om beter beschermd te zijn tegen corona. Ze krijgen bijval van burgemeesters. In het Veiligheidsberaad vanavond gaan ze er bij minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) op aandringen boa’s van spuugmaskers te voorzien, meldt RTLNieuws.

Bij de handhaving van de coronaregels gebeurt het regelmatig dat boa’s worden bedreigd of bespuugd. Ze dringen daarom al langer aan op het gebruik van spuugkappen. Minister Grapperhaus voelt daar echter niets voor.

Spuugkappen zijn gaasachtige maskers die over iemands hoofd kunnen worden getrokken. Ademen kan dan nog wel, spugen niet meer. Sommige politiekorpsen maken er al gebruik van.

Grapperhaus vindt het onacceptabel dat agenten tijdens hun werk worden bespuugd. Zij mogen daarom al wel spuugkappen gebruiken. Voor boa’s vindt hij dat te ver gaan, omdat het een vrijheidsbenemend middel is. In een brief aan de minister die RTLNieuws heeft ingezien schrijven de burgemeesters dat ze het “net zo onacceptabel” vinden als boa’s tijdens hun werk worden bespuugd.

Als boa’s worden bespuugd, moeten ze nu geweld gebruiken om iemand het spugen te beletten. Met een spuugkap is dat niet nodig, schrijven ze.

Update 04:51 – Thuiswerken maakt einde aan files

Het fileprobleem in Nederland lijkt grotendeels verdwenen doordat mensen als gevolg van het coronavirus veel vaker thuiswerken. Dat concluderen verkeersexperts in het AD. “En niet alleen hele dagen, ook al enkele uren op een dag”, zegt Erik Verhoef, hoogleraar vervoerseconomie aan de VU. “Als we dat eerste overleg via Zoom of Teams doen, kun je daarna filevrij van Amsterdam naar Rotterdam rijden.”

De afgelopen jaren groeide het aantal opstoppingen op de Nederlandse wegen fors. Maar sinds de eerste lockdown zijn ze nagenoeg verdwenen. Het ministerie Infrastructuur & Waterstaat concludeert in de nieuwste analyses dat files alleen nog door wegwerkzaamheden en ongelukken worden veroorzaakt.

“De pandemie toont aan wat computermodellen al langer voorspellen, maar wat wetenschappelijk nooit kon worden onderbouwd: dat files bij minder verkeer exponentieel afnemen”, vertelt Ruud Hornman, lector smart mobility aan de Hogeschool Breda. Acht procent minder verkeer betekent liefst 50 procent minder files, blijkt uit de data van het ministerie.

Update 03:30 – Carbid en vuurwerk op agenda van burgemeesters

Het Veiligheidsberaad, de vergadering van burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio, gaat maandagavond in Utrecht over vuurwerk en over carbid. Aan beide onderwerpen kleven veel haken en ogen nu het kabinet een vuurwerkverbod heeft ingesteld voor de komende jaarwisseling. Het verbod is ingesteld om het de toch al zwaar belaste zorg en handhaving makkelijker te maken.

Burgemeesters langs de grenzen met België en Duitsland willen dat niet alleen kopen en afsteken, maar ook het bezit van vuurwerk voor de komende jaarwisseling wordt verboden. Een invoerverbod zou ook een mogelijkheid zijn om vuurwerkproblemen te voorkomen. Nu kan er wel vuurwerk worden gekocht in België en Duitsland en dat mag ook in Nederland ingevoerd worden. Volgens de burgemeesters “is de voordeur nu op slot, maar staat de achterdeur open.”

Een ander probleem is het carbidschieten, dat niet verboden is tijdens de komende jaarwisseling. Carbidhandelaren worden sinds het vuurwerkverbod geldt overstroomd met bestellingen van mensen, die waarschijnlijk geen ervaring hebben met laten knallen van carbidgas in melkbussen. Naar verwachting spreken de veiligheidsregio’s aanvullende regels af voor het oudejaarsevenement.

Justitieminister Ferd Grapperhaus schuift aan bij het Veiligheidsberaad. Hij geeft na de vergadering samen met beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, een toelichting.

Update 01:50 – Defensieonderdeel: overheid was onhelder over corona

Het krijgsmachtonderdeel Land Information Manoeuvre Centre (LIMC) heeft deze zomer een kritische analyse verspreid over de manier waarop de Nederlandse overheid communiceert over de coronamaatregelen. Dat schrijft NRC. De onduidelijkheid “over het officiële beleid” rond onder meer de mondkapjes biedt volgens de militairen “ruimte voor complottheorieën”. Ze adviseren “duidelijkere communicatie” en “meer transparantie” rondom de maatregelen.

Dit staat in een rapport dat het LIMC half augustus heeft gemaakt over desinformatie op vooral sociale media. Het centrum stuurde het onder meer aan ministeries, terreurcoördinator NCTV en het LOCC. De kritische analyse bevestigt dat het centrum niet alleen intern de landmacht ondersteunt, zoals defensie herhaaldelijk stelt, maar ook civiele autoriteiten. Dat blijkt ook uit andere, interne documenten. In een staat dat “de ondersteuning door het LIMC aan civiele autoriteiten overeind” blijft, ook als het virus in ernst afneemt.

Update 00:01 – Coronacrisis stuit de opmars van snelle e-bikes niet

E-bikes die sneller kunnen rijden dan 25 kilometer per uur worden almaar populairder en daar heeft de coronacrisis geen verandering in gebracht. Nederlanders hadden begin juli bijna een kwart meer elektrische fietsen in hun bezit dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In totaal rijden in Nederland ruim 21.000 van deze zogenoemde speedpedelecs rond, een verdubbeling ten opzichte van drie jaar geleden. Ook in de eerste helft van de coronacrisis haalden steeds meer Nederlanders een snelle e-bike in huis. “In deze cijfers is geen effect van de coronacrisis zichtbaar”, aldus de statistici.

Speedpedelecs zijn vooral in trek bij mensen van middelbare leeftijd. Het gros van de eigenaren is tussen de 45 en 65 jaar oud. Daarmee zijn ze jonger dan de bezitters van e-bikes die trapondersteuning bieden tot een snelheid van 25 kilometer per uur.