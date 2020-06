Danielle kan door corona niet naar Amerika voor behandeling tegen hersenschade

Na jaren van klachten door haar niet-aangeboren hersenletsel was het dan eindelijk zo ver. Danielle uit Uden zou dit weekend in het Amerikaanse Utah starten met een mogelijk revolutionaire behandeling. Maar corona en de lockdown in Amerika gooiden roet in het eten: Danielle zit noodgedwongen nog in Nederland.

Het was op 14 april 2000 toen het leven van Danielle van Linder in één klap veranderde. In Den Bosch werd ze op haar scooter vol vanaf de zijkant geraakt door een andere scooterbestuurder. Ze was ernstig gewond aan haar hoofd en belandde op de intensive care.

Met een schedelbasisfractuur en een bloeding in de voorste hersenen lag ze in coma. Maar ‘slechts’ vier weken later was ze alweer thuis.

Goed vanaf gekomen

“Dat leek een wonder. Ik besloot ook om het beste ervan te maken”, aldus Danielle. Het ging een tijd lang relatief goed met Danielle. Ondanks de aanhoudende vermoeidheid deed ze examen, volgde ze een opleiding en later een baan. Al haar vrienden en kennissen zeggen dat ze er maar goed vanaf is gekomen. Dat vond ze zelf ook. “Het had echt veel erger kunnen aflopen.”

Maar Danielle wist dat ze hersenschade had opgelopen. “Ik heb op de MRI-scan mijn hersenen bekeken en kon duidelijk zien welk gebied was aangetast.” Ze raakt sneller overprikkeld, haar geheugen laat haar steeds vaker in de steek en ze kan zich niet meer goed concentreren.

Het ergste vindt ze dat ze haar twee zoontjes van vijf en negen jaar niet altijd kan geven wat ze nodig hebben. “Ik wil een betere moeder voor ze kunnen zijn.”

Behandeling in Amerika

Voor de zoveelste keer bij de huisarts hield Danielle in 2015 voet bij stuk. Ze werd doorverwezen naar een revalidatiecentrum in Eindhoven. “Daar ben ik anderhalf jaar lang behandeld. Intensief. Ik leerde daar hoe ik de gevolgen van mijn niet-aangeboren hersenletsel moest accepteren. Hoe ik het beste kon doseren.”

Maar dat was niet wat ze wilde. Vanwege haar zoontjes weigert Danielle zich neer te leggen bij de gevolgen en de toekomst die haar wordt geschetst.

Via lotgenoten leert Danielle over het bestaan van een mogelijk baanbrekende hersenletselbehandeling in de Amerikaanse staat Utah. “Voor de behandelend artsen daar ben ik een ‘standaard’ patiënt. Uit het voorgesprek lijkt het dat ik goed kan worden geholpen daar. En volgens andere patiënten geeft de therapie soms een vooruitgang van 78 procent.” Die kans wil ze niet laten lopen.

Corona gooit roet in het eten

Na een crowdfundactie en veel sparen was er dan eindelijk een datum geprikt. Op 26 juni zou ze vertrekken, maar de wereldwijde Covid-19 pandemie gooit roet in het eten nu blijkt dat Amerika in ieder geval tot het einde van dit jaar op slot gaat voor de meeste reizigers. “Dat is natuurlijk een enorme teleurstelling. Ik wil zo graag een goede moeder zijn voor mijn twee zoontjes. Een moeder die ze verdienen. Ik werd er gek van en heb hard moeten huilen.”

Inmiddels kan ze het wat meer relativeren. “Ik ben gezond, mijn familie hier in Brabant is niet geraakt door corona. Mijn tijd komt nog wel, eerst moet dat virus worden aangepakt.”