Code rood leidt tot massale uittocht toeristen van Texel: 'Duitsers in paniek'

Texelse ondernemers zijn teleurgesteld en onaangenaam verrast dat België en Duitsland code rood hebben afgekondigd voor de provincie Noord-Holland. Het negatieve reisadvies is een nieuwe klap voor het toerisme dat door de coronacrisis al maandenlang in zwaar weer zit.

”Op dit moment denk ik dat zeker tien procent van de Duitse boekingen wegvalt. We zijn pas een dag of vijf onderweg, dus het is nog even afwachten wat de rest nog gaat doen, maar ik maak me veel zorgen”, zegt de directeur van VVV Texel Frank Spooren.

Angst en paniek

Voor horecaondernemer Nancy Hopmans zijn de gevolgen nu al merkbaar. ”Er zijn heel veel gasten vertrokken. Je merkt dat de Duisters in paniek zijn, ze zijn goed voor veertig procent van het Texelse toerisme en zij durven niet meer. Na een weekendje Texel moeten ze op maandag weer naar hun werk, maar ze moeten eerst een coronatest doen en afwachten tot de uitslag er is. Mensen zijn bang dat ze vervolgens twee weken noodgedwongen thuis moeten zitten”.

Het negatieve reisadvies is voor de eilandbewoners extra zuur, omdat ze het een oneerlijk besluit vinden. Het eiland behoort tot de provincie Noord-Holland, net zoals coronabrandhaard Amsterdam. ”Ik ben teleurgesteld dat we over een kam worden geschoren. Wij zijn als Texel zijnde een afgesloten stukje met een eigen economie en cultuur. In de steden is het zo anders dan hier. Ik vind het pijnlijk dat dit besluit is gemaakt voor het grote deel en wij nu de gevolgen gaan voelen”, aldus Nancy.

Burgemeester grijpt in

Als het aan burgemeester van Texel Michiel Uitdehaag ligt gaat deze situatie niet lang duren. ”Technisch begrijp ik het wel maar het is wel ontzettend balen. Ik en aantal partijen in de gemeenteraad proberen via verschillende lijnen de Duitse autoriteiten te bewegen om het gebied rondom Amsterdam iets kleiner te maken”.

Een wijziging die volgen Frank Spooren noodzakelijk is. ”Als dit in de maanden na september nog doorgaat, gaat dit heel schadelijk zijn.”