'Chill-cirkels' in parken moet Utrechters helpen anderhalve meter te behouden

In Utrecht is een proef gestart om mensen in parken te helpen anderhalve meter te afstand te houden. Met witte belijning zijn in het Griftpark en Julianpark ‘chill-cirkels’ getekend. Zo weten bezoekers precies of ze ver genoeg uit elkaar zitten.

Een woordvoerder van de gemeente laat aan Hart van Nederland weten dat in de cirkels dezelfde regels gelden als daarbuiten. Mensen die niet bij hetzelfde gezin horen, moeten nog altijd afstand houden.

Vrijdag werden de eerste cirkels en rechthoeken getekend, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Na een paar uur besloot de gemeente om de cirkels aan te passen, omdat er toch de kans bestond dat mensen in verschillende cirkels binnen anderhalve meter van elkaar zouden komen.

Meer ‘chill-cirkels’?

Niet overal in de parken zijn lijnen aangebracht. Zo is er op sommige plekken nog ruimte om bijvoorbeeld een balletje te trappen om te badmintonnen. Ook op plekken die niet zijn afgebakend mag je gewoon zitten, mits je natuurlijk genoeg afstand houdt.

De komende tijd kijkt de gemeente of mensen goed gebruik maken van de geverfde cirkels en rechthoeken. Als dat zo is, overweegt Utrecht om in nog meer parken chill-cirkels te tekenen. En op steeds meer plekken in Nederland duiken de witte cirkels op in parken. Onder andere in Rotterdam, Schiedam en Alphen aan den Rijn worden parkbezoekers zo op afstand gehouden.