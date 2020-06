Celstraf 14-jarige voor fatale steekpartij waarbij Roan Brilstra (16) stierf

Een jongen van 14 jaar uit Drachten is veroordeeld tot honderd dagen jeugddetentie voor zijn rol bij een fatale steekpartij in zijn woonplaats eind vorig jaar. Zijn vriend die met een mes Roan Brilstra (16) doodstak, hoort later zijn straf.

De 14-jarige had het mes meegenomen en kort voor het incident aan zijn maat gegeven. De twee wilden op 22 december 2019 Brilstra en diens vriend beroven van geld. Bij een tweede confrontatie later op de avond vond Brilstra de dood.

Van de celstraf zijn 45 dagen voorwaardelijk. De straf is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM), dat onder meer 255 dagen cel en een taakstraf had geëist. Volgens het OM is de 14-jarige medeplichtig aan doodslag. Dat acht de rechtbank niet bewezen, omdat niet duidelijk is geworden welke bedoeling de jongen had bij de overdracht van het mes. Wel is volgens de rechtbank sprake van bedreiging met een misdrijf tegen het leven gericht.

Bij het bepalen van de straf neemt de rechter mee dat de 14-jarige na het opheffen van de voorlopige hechtenis in februari werd bedreigd. Met zijn moeder en stiefvader verbleef hij in een safehouse. Het gezin overweegt te gaan verhuizen naar een andere plaats. “Daarmee heeft hij een deel van de gevolgen gevoeld”, aldus de rechter.

De jongen, die volledig toerekeningsvatbaar is, kreeg verder een meldplicht bij de jeugdreclassering, ambulante zorg en een socialmediaverbod opgelegd.

De 16-jarige hoofdverdachte, afkomstig uit Gorredijk, stak Brilstra met een keukenmes van 12 centimeter in zijn borst. Hij hoort op 24 juni welke straf het OM tegen hem eist, omdat nog niet alle rapportages klaar zijn. Volgens de rechter was er een dreigende sfeer, waarbij de 16-jarige werd geschopt en geslagen door een groepje met onder anderen Brilstra. “Hij kon niet weglopen.” Met het verdedigen met een mes ging de jongen echter te ver.

