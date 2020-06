Aan de Treek in Rotterdam raakte woensdag op donderdagnacht een man gewond nadat de woning werd beschoten. Buurtbewoners hoorden de knallen achterelkaar vannacht.

“We slapen slecht met dit weer. Ik hoorde een auto draaien op de weg, ik dacht niks aan de hand. Toen hoorde ik ineens bam, bam, bam, bam achterelkaar”, aldus een buurman die de schietpartij hoorde vannacht. “Toen ben ik naar buiten gegaan, maar ik zag niks meer natuurlijk.” Kort na het schietincident pakte de politie een 42-jarige man en een 27-jarige vrouw op.

Lees ook: Woning beschoten in Rotterdam, bewoner raakt gewond

Volgens de buurman wonen een man en een vrouw in het beschoten huis. Hij gelooft niet dat ze actief waren in het criminele milieu. “Gewoon een vergissing. Hij is gepensioneerd en de vrouw werkt nog. Ze wonen hier al 33 jaar. De kleinkinderen komen daar dikwijls slapen, en op hun slaapkamerraam is ook geschoten. Bizar natuurlijk.”

Steeds vaker gekke dingen

Een buurvrouw vermoedde meteen dat er geschoten werd toen ze het harde geluid hoorde. Ook de buurvrouw spreekt lovend over het stel en gist naar de oorzaak. “Er zijn hier wel in het verleden een aantal inbraken geweest. We begroeten elkaar altijd en maken soms een praatje. Het is wel schrikken, ik woon hier al 30 jaar. “Wel gebeurde er volgens een aantal bewoners steeds vaker gekke dingen, zo belde de afgelopen week al eens iemand aan om 01.00 uur ‘s nachts.

Volgens de buurman had de man geen grote verwondingen, alleen mogelijk wat last van vastzittend glas in zijn arm.