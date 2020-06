Woning beschoten in Rotterdam, bewoner raakt gewond

Een bewoner van een woning aan de Treek in Rotterdam raakte gewond nadat de woning beschoten werd. Twee verdachten zijn aangehouden.

Er zou meerdere keren zijn gevuurd op de woning. De bewoner, die daarbij lichtgewond raakte, was volgens de politie aanspreekbaar.

Via Twitter meldt de politie dat de daders na het incident snel waren gevlogen. Niet veel later werden twee verdachten aangehouden op de Spinozaweg, even verderop. De auto waarin de verdachten reden, is in beslag gekomen.

De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden.

Nav #schietincident aan de #Treek thv Groenezoom Rdam heeft de politie met BTGV-procedure op de #Spinozaweg Rdam twee verdachten aangehouden. Beiden zijn naar politiebureau overgebracht, hun auto is in beslag genomen. De politie zet het onderzoek voort. Getuigen blijven welkom! — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) June 25, 2020

Beeld: Video Duivestein