Buurtgenoten van de Kijkduinlaan in Tilburg leven mee met de bewoners van de huizen waar vrijdagochtend in alle vroegte een auto naar binnen reed. De ravage aan beide woningen is enorm. Het is dan ook nog onduidelijk wanneer de bewoners terug naar huis kunnen.

De buurt werd vrijdagochtend opgeschrikt door een enorme knal, gevolgd door politiesirenes. “Ik dacht eerst dat er ingebroken werd”, vertelt een van de buurtbewoners. “Ik zag wel een auto staan, maar zag niet direct hoe of wat. Op een gegeven moment kwam er een personenauto aanrijden.” De buurvrouw dacht dat het een handlanger was, maar niets bleek minder waar. “De hele voorgevel van het huis lag eruit.”

“Echt net een film”, vertelt een buurvrouw. “Ik zag iemand tegenover in de tuin liggen. Uiteindelijk is hij hier tegen de gevel aan gaan liggen en door de politie overmeesterd. Ik vind het echt erg voor de mensen die er wonen, die kunnen hun huis niet meer in. Er woonde een jong gezin en daarnaast een vrouwtje alleen.”

Crash

De crash blijkt het einde van een achtervolging te zijn. “Een politieman surveilleerde afgelopen nacht in een onbekende politieauto”, vertelt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk. “Hij zag een auto met hoge snelheid komen aanrijden, piepende banden. Die auto reed veel te hard door die woonwijk.”

De politieman besluit een onderzoek te starten en geeft het voertuig een stopteken. “Daar werd niet aan voldaan, de snelheid werd juist verhoogd”, gaat Van Hooijdonk verder. “Er werden snelheden van 120 kilometer per uur gehaald. Uiteindelijk raakt de agent de auto kort uit het zicht.”

Explosie

Niet veel later hoort hij via zijn mobilofoon een melding van een explosie aan de Kijkduinlaan. “Daar blijkt de auto tegen de voorgevel van twee woningen te zijn gereden, waarna hij uiteindelijk tegen een andere auto tot stilstand is gekomen.”

“We troffen een gigantische ravage aan”, vertelt Van Hooijdonk. “Eén van de inzittenden liep met een telefoon wat verdwaasd rond, een andere klaagde over pijn aan zijn been. Ook lag er nog een derde persoon achterin het voertuig. Volgens omstanders was er nog een vierde persoon bij betrokken, maar die was weggelopen. Uiteindelijk hebben we ook hem aan kunnen houden.”

De 18-jarige bestuurder wordt onder andere het negeren van een stopteken en verkeersgevaarlijk rijgedrag ten laste gelegd. “De bestuurder zegt zelf net zijn rijbewijs gehaald te hebben, maar kon dit niet bewijzen.” Naast het rijden zonder rijbewijs wordt ook onderzocht of er sprake was van joyriden. “Het was de auto van zijn vader. De vraag is of hij aangifte gaat doen wegens joyriding.”