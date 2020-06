Burgemeester Halsema denkt niet aan aftreden na kritiek op handelen protest

Femke Halsema overweegt niet om af te treden na de kritiek die vanuit de gemeenteraad klonk vanwege haar optreden tijdens de #BlackLivesMatter-demonstratie van maandag.

Dat zei de burgemeester van Amsterdam maandagavond in Utrecht voor het overleg binnen het Veiligheidsberaad tegen NU.nl.

“Volgens mij moet de oppositie eerst het feitenrelaas afwachten”, zei ze. “Het is voor mij verbazingwekkend dat je al besluiten neemt voor iemand aan het woord is geweest.”

Spoeddebat

Verschillende partijen in de Amsterdamse gemeenteraad hebben een spoeddebat aangevraagd. Dit omdat zij zich afvragen hoe het maandag kon gebeuren dat ineens duizenden mensen op de Dam stonden zonder zich aan de onderlinge afstand van 1,5 meter te houden.

Halsema zei maandagavond bij Op1 dat de politie eerst enkele honderden en later maximaal duizend demonstranten verwachtte. Toen het toch drukker bleek, greep ze niet in omdat volgens haar het recht om te demonstreren in de grondwet is vastgelegd.

