Brief van Stijn (19) wordt in Troonrede 'kern van Prinsjesdag' genoemd: 'Echt een eer'

Het is dinsdag wel een heel bijzondere verjaardag voor Stijn Warmenhoven (19). Koning Willem-Alexander verwees in de Troonrede naar de brief die Stijn schreef als antwoord op de open brief van Jan Hoek. “Dit is een hele positieve invulling van de rest van mijn verjaardag”, zegt Stijn tegen Hart van Nederland.

De 94-jarige Jan Hoek schreef in augustus een open brief in het AD waarin hij jongeren opriep voorzichtig te zijn en rekening te houden met de ouderen en zwakkeren tijdens deze coronacrisis. “Wij waren tijdens de oorlogen tien jaar van onze jeugd kwijt. Probeer nou nog een klein jaar de rug recht te houden. Dan kun je daarna waarschijnlijk weer volop van je jonge leven genieten,” schreef hij.

Kern van Prinsjesdag

De brief maakte veel los. Ook Stijn las de brief, en hij besloot direct om een brief terug te schrijven aan meneer Hoek. Hierin schreef de jongen uit Den Haag dat hij blij is dat hij nu zo vrij kan leven door de inzet van meneer Hoek tijdens de twee oorlogen. Maar, schrijft hij ook, hij mist die vrijheid nu tijdens de crisis enorm.

Daarbij benadrukt hij in zijn brief ook dat de toekomst van de jongeren onzeker is en dat zij daar geen inspraak op hebben: “Bij het coronabeleid is weinig rekening gehouden met onze generatie,” schrijft hij. Ook laat hij weten: “Het allerergste is dat door deze vervelende pandemie de aandacht voor de werkelijke – en allergrootste – crisis vervaagd is. Zoals u bekend wacht ons snel de klimaatcrisis.”

Koning Willem-Alexander noemde de brief van Stijn in de Troonrede ‘de kern van Prinsjesdag’. “Want perspectief voor de toekomst begint altijd in het hier-en-nu. Dat is de spiegel die de volwassenen van morgen voorhouden aan de volwassenen van vandaag,” aldus de koning.

‘Heel gaaf’

Stijn, die vandaag zijn negentiende verjaardag viert, maakte het speciale moment dat zijn brief genoemd werd helaas niet mee. “Ik was een haring aan het halen toen ik ineens van heel veel mensen een WhatsApp-bericht kreeg dat mijn brief genoemd werd. Ik heb het toen snel teruggekeken,” zegt hij. “Toen ik het zag, dacht ik: wauw, dit is wel heel gaaf. Een leuk verjaardagscadeau,” lacht hij.

Het deed Stijn, die ook oprichter is van Youth for Climate, vooral veel goed dat de koning aandacht gaf aan de klimaatcrisis. “De koning zegt dat we corona moeten oplossen, maar ook dat we ons moeten voorbereiden op de volgende crisis van het klimaat. Want die kunnen we nog voorkomen.”

Stijn voelt zich vandaag vooral ‘enorm vereerd’ en laat weten dat hij het als een compliment beschouwt dat de brief als de kern van Prinsjesdag wordt gezien.

Lees hier het stuk dat Willem-Alexander aan de brieven wijdde:

Juist in tijden van plotselinge schokken is het zaak oog te houden voor de lange termijn. Dat zijn we verplicht aan de jongeren, die de laatste maanden niet alleen moesten inleveren op hun leven nu, maar ook op hun vooruitzichten voor straks. Een 94-jarige veteraan maakte veel los met een ingezonden brief waarin hij de jongeren van Nederland opriep vol te houden en solidair te zijn met zijn generatie. Een 18-jarige student schreef hem terug hoe dankbaar hij was voor de vrijheid en alle mogelijkheden waarmee hij en zijn leeftijdgenoten opgroeien. Maar hij schreef ook hoezeer zij die vrijheid nu missen, hoe zij sleutelmomenten in het leven zomaar zien passeren en hoe extra onzeker de toekomst door de coronacrisis voelt. Die onzekerheid is er op het gebied van opleiding, wonen en werk. Tegelijkertijd is er de zorg over overkoepelende problemen als klimaatverandering, die door corona niet minder urgent worden. Deze brief raakt de kern van Prinsjesdag, want perspectief voor de toekomst begint altijd in het hier-en-nu. Dat is de spiegel die de volwassenen van morgen voorhouden aan de volwassenen van vandaag.

