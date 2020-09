Koning haalt brief 94-jarige Jan Hoek aan in Troonrede

Een hele eer voor de 94-jarige veteraan Jan Hoek: dinsdag refereerde koning Willem-Alexander aan de open brief die hij begin augustus schreef in het AD. In die brief roept Hoek jongeren op om voorzichtig te zijn en rekening te houden met de ouderen en zwakkeren in tijden van corona.

De koning vertelde in de Troonrede dat de brief van meneer Hoek veel heeft losgemaakt in de samenleving. In de brief die de veteraan schreef, uit hij zijn zorgen over de jeugd die volgens hem niet altijd rekening houdt met de kwetsbare ouderen. Hij vraagt ze om dit jaar ‘de rug recht te houden’.

Eerder liet meneer Hoek aan Hart van Nederland weten: “Ook al kan de jeugd zelf niet heel ziek van het coronavirus worden, toch kunnen ze anderen besmetten. En de kwetsbare mensen in de samenleving kunnen dat virus er niet bij hebben.”

Jan Hoek in de Troonrede

In de Troonrede zei koning Willem-Alexander het volgende hierover:

Juist in tijden van plotselinge schokken is het zaak oog te houden voor de lange termijn. Dat zijn we verplicht aan de jongeren, die de laatste maanden niet alleen moesten inleveren op hun leven nu, maar ook op hun vooruitzichten voor straks. Een 94-jarige veteraan maakte veel los met een ingezonden brief waarin hij de jongeren van Nederland opriep vol te houden en solidair te zijn met zijn generatie. Een 18-jarige student schreef hem terug hoe dankbaar hij was voor de vrijheid en alle mogelijkheden waarmee hij en zijn leeftijdgenoten opgroeien. Maar hij schreef ook hoezeer zij die vrijheid nu missen, hoe zij sleutelmomenten in het leven zomaar zien passeren en hoe extra onzeker de toekomst door de coronacrisis voelt. Die onzekerheid is er op het gebied van opleiding, wonen en werk. Tegelijkertijd is er de zorg over overkoepelende problemen als klimaatverandering, die door corona niet minder urgent worden. Deze brief raakt de kern van Prinsjesdag, want perspectief voor de toekomst begint altijd in het hier-en-nu. Dat is de spiegel die de volwassenen van morgen voorhouden aan de volwassenen van vandaag.

