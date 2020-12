Jan Hoek (95) doet opnieuw emotionele oproep: 'Laat je vaccineren'

Als iets de samenleving raakte, waren het wel de woorden van de 95-jarige veteraan Jan Hoek. In zijn brief riep hij jongeren op om solidair te zijn met zijn generatie en zich aan de coronamaatregelen te houden. Op de laatste dag van het jaar komt Jan met een nieuwe brief. “In januari gebeurt het, een wonder.”

Zijn eerste brief werd online duizenden keren gedeeld, en zelfs Koning Willem Alexander verwees ernaar in zijn Troonrede. Hij kreeg duizenden reacties.

In tranen

Op oudjaarsdag is Hoek te gast in de 5 Uur Show, waar hij zijn nieuwe brief voor komt lezen. “Neem me niet kwalijk als ik in tranen uitbarst”, begint hij. “Je blijft eraan denken, het coronavirus. Onze artsen en verpleegkundigen gingen de strijd aan. Wij dachten dat het meeviel, maar dat bleek niet waar te zijn. Er werden winkels gesloten en ook de horeca moest eraan geloven.”

Daarna vertelt Hoek hoe blij hij is met het coronavaccin. “Hoera, wat was ik blij voor iedereen toen er een vaccin was. Januari, dan gebeurt het, een wonder. Ik kan niet beschrijven hoe blij ik ben. De prik die ons moet gaan beschermen. Laat je vaccineren!” Geëmotioneerd en met tranen in zijn ogen sluit hij af: “Voor alle zieken, van harte beterschap.”

Eerste brief

De Rotterdammer kreeg ontzettend veel reacties na zijn open brief in het AD. Hij riep daarin jongeren op om voorzichtig te zijn en vroeg hen rekening te houden met de ouderen en zwakkeren in tijden van corona.

Jan woont in een verzorgingstehuis in Rotterdam. Zelf was hij al sinds maart niet echt meer buiten geweest. Hij wilde het niet riskeren dat hij zijn vrouw of andere ouderen besmet met het virus. “Ik doe het niet alleen voor mijzelf of mijn vrouw. Om het heel theatraal te zeggen doe ik het voor heel Nederland”, zei hij toentertijd.

Tien jaar verloren aan oorlog

Hoek heeft zelf weinig tot geen jeugd gehad. Hij was een jonge knaap van 15 jaar toen de oorlog uitbrak tussen Nederland en Nazi-Duitsland. “Het zal je niet verbazen, maar opgroeien tijdens een oorlog is niet leuk”, vertelt hij. Twee jaar later, toen hij 17 jaar was, kreeg hij een oproep voor de arbeidsdienst. Die oproep heeft hij toen genegeerd. “Mijn broer en ik hebben daar allebei toen geen gehoor aan gegeven.”

Twee jaar later, tijdens de grote razzia van Rotterdam, was er geen ontkomen aan. De toen 19-jarige Jan werd toen samen met zijn broer tewerkgesteld in Duitsland. Nadat Duitsland capituleerde, duurde het nog maanden voordat hij weer thuis was. Alle bevrijdingsfeesten heeft hij gemist.

Bij thuiskomst kon hij niet lang genieten van de vrijheid; de militaire dienstplicht werd in 1946 ingesteld voor mannen boven de 18 jaar. Jan werd op een boot gezet richting Nederlands-Indië, waar hij tot het najaar van 1949 bleef. “Ook dat was geen leuke tijd, ik probeer die nog steeds te vergeten”, zegt hij. Toen Jan als 24-jarige weer terug kwam in Nederland had hij bijna tien jaar verloren aan de oorlog in Nederland en Nederlands-Indië.