Hij heeft alles gewonnen wat er te winnen valt, maar in 2024 komt er weer een nieuwe uitdaging voor Menno van Gorp (31) uit Rotterdam. Zijn ‘sport’ breakdance is vanaf dat jaar een nieuw onderdeel op de Olympische Spelen. De 31-jarige Rotterdammer is nu de grote favoriet voor de eerste gouden plak.

Vorig jaar zomer zijn de leden van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) al akkoord gegaan en nu is ook het bestuur akkoord, meldt de organisatie maandagavond. Dat betekent dat breakdance nu officieel een Olympische sport is.

“Ik vind het super tof dat breaking eindelijk de waardering van de grotere massa krijgt”, reageert Van Gorp bij Hart van Nederland. “Ik denk dat we zo onze kunstvorm en cultuur op een hele toffe manier aan een groot publiek kunnen laten zien.”

‘Breakdance geen sport, maar kunst’

Want dat is het volgens de breakdancer: een kunstvorm. Dat breakdancen vanaf nu officieel een Olympische sport genoemd mag worden, was wel even wennen voor de Rotterdammer. “Ik vind het een beetje onwennig om het een sport te noemen”, vertelt hij.

“Als je kijkt naar breakers heb je mensen die echt met gevoel dansen en mensen die het benaderen als sport”, legt Van Gorp uit. Dan wordt het wat stijver volgens hem. “En dat is toch niet waar je als eerst mee geassocieerd wil worden, als artiest en danser.”

“Maar dat is gewoon een punt waarop we denk ik een klein beetje moeten inleveren”, beseft hij. Een gigantisch podium, maar dan wel als sporter worden gezien. Al eerder was er kritiek binnen de breakdancewereld dat de promotie tot Olympische sport tot vercommercialisering zou leiden. “Het gaat erom hoe je het doet, en niet wat je doet, hoe snel, hoe hoog en hoeveel rondjes.”

Drievoudig wereldkampioen

Voor Van Gorp was er niet heel veel meer te winnen. In 2007 won hij zijn eerste wereldtitel. Die won hij daarna nóg een keer. De meeste begeerde titel in de breakdancewereld, de BC One, won hij zelfs drie keer, als enige persoon ooit. Bovendien won hij vorig jaar ook nog het wereldkampioenschap van de WDSF in China.

“Ja, ik heb eigenlijk iedere grote titel behaald die er te halen valt”, zegt de breakdancer trots. Hij is dan ook de gedoodverfde favoriet voor de gouden medaille op de Spelen van 2024 in Parijs. Toch wil hij de verwachtingen temperen. “Het is pas over vier jaar. Je weet niet wat er in die tijd kan gebeuren.”

‘Prachtig om daar te staan’

Met een Olympisch toernooi op komst wil iedereen tot het uiterste gaan. “Er zijn nu heel veel jongere boys die op de loer liggen, die zijn zich heel goed aan het ontwikkelen”, weet Van Gorp. “Hoe die over vier jaar dansen, kun je nu niet weten. Het kan heel snel gaan.”

Maar als hij er staat, is Van Gorp “zeker” een van de kanshebbers in Parijs, benadrukt hij tot slot. “Het is prachtig om daar te staan voor je familie, vrienden en je land.”