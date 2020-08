Sinds dit weekend mag Jesse Marlet zich wereldkampioen freestyle voetbal noemen. De 22-jarige Amersfoorter won in Praag het jaarlijkse toernooi, waarbij jongens en meiden van over de hele wereld zo inventief mogelijk een bal in de lucht proberen te houden.

“Ik heb me hier twee maanden vol op voorbereid. Als het dan lukt is dat zo’n mooi gevoel”, vertelt Jesse aan Hart van Nederland vanuit de zaal waar hij traint. Maar hij is zelf de eerste om een kanttekening te maken bij zijn prestatie. “Er waren veel voetballers die niet naar Praag konden komen vanwege corona.”

Een van de ontbrekende concurrenten was bijvoorbeeld de regerend wereldkampioen freestyle voetbal. “Mijn grote rivaal was er niet”, zegt Jesse. “Maar ook met iedereen erbij had ik zeker een goede kans gehad. Sommige toppers uit bijvoorbeeld Brazilië en Costa Rica waren wel gewoon aanwezig. Hopelijk pak ik hem volgend jaar met een volledige line-up.”

‘Trucjes altijd al interessant’

Ruim acht jaar geleden begon de met het freestylen. “Daarvoor speelde ik al jaren op het veld, maar ik vond trucjes altijd al interessant.” Toen hij voor het eerst Nederlands kampioen werd, is Jesse “vol” voor freestylen gegaan. “Ik hou heel erg van de rondjes om de wereld, dat je met je been om de bal heen gaat. Als je dan een triple doet, dus drie keer eromheen, dat is het vetst.”

Hij begon met het oefenen van trucs die hij op YouTube zag. “Ik verwachte er niet veel van, ik dacht: je kan er vast niets mee, wat heb je eraan.” Nog steeds hoort de Amersfoorter dat commentaar weleens. “Maar toen ontdekte ik de toernooien, besefte ik dat er wereldkampioenschappen waren, dat het echt een sport is.” En inmiddels leeft Jesse ervan.

Breakdancen en turnen

Nu probeert de freestyle voetballer zoveel mogelijk zijn eigen trucs te bedenken, met namen als baby freeze en backspin. Ook speciaal voor het WK had hij een paar nieuwe. “Er waren een tijd lang geen toernooien, dus ik had meer tijd om me voor te bereiden. Ik ben heel veel dingen gaan creëren, en ik kon ze goed geheim houden.”

Jesse traint vaak met breakdancers en turners. “Daar haal ik inspiratie uit”, legt hij uit. “Ik kijk graag naar andere sporten. Als je alleen gefocust bent op de trucjes van de bal, dan val je snel in herhaling. Ik vind het juist vet om dan ineens op mijn hoofd te gaan staan, zodat je toch even iets nieuws brengt.”

En de toekomst?

De kersvers wereldkampioen freestyle voetbal leeft vol voor de sport, maar hij denkt niet dat dat altijd zo blijft. “Nu kan het, en dat is prachtig om mee te maken. Maar ik ben wel van plan om mijn school weer op te pakken. Daar kwam ik niet aan toe met al het trainen en reizen.”

Jesse studeerde hbo communicatie en multimedia design. “Dat is mijn doel voor later. Ik wil niet die man zijn die op zijn veertigste nog een bal aan het hooghouden is.” Misschien bouwt hij tegen die tijd wel websites, zegt hij. “Of misschien ben ik toch nog freestyle voetballer, maar ik moet op zijn minst kijken of er nog meer is.”