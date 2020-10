Bravis ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op zoom stelt alle geplande operaties uit

Het Bravis ziekenhuis, met vestigingen in Bergen op Zoom en Roosendaal, heeft alle geplande operaties vanaf maandag uitgesteld. Het ziekenhuis laat weten dat er zo’n 240 medewerkers ziek zijn of thuis in quarantaine zitten vanwege besmette huisgenoten.

“De druk op de zorg neemt toe, ook in het Bravis ziekenhuis”, zegt het ziekenhuis in een verklaring. “Het aantal coronapatiënten in de kliniek is hoog en ook het aanbod van coronapatiënten op de Spoedeisende Hulp neemt toe.”

Er worden alleen nog acute en oncologische ingrepen gedaan. In de loop van de week wordt gekeken of verdere maatregelen nodig zijn of dat er andere mogelijkheden zijn voor de continuïteit van de zorg.

Saamhorigheid

Bestuursvoorzitter Bianka Mennema: “Het vraagt grote inzet van onze medewerkers om de acute zorg, oncologie, de zorg voor coronapatiënten en de poliklinische zorg in stand te houden. Maar we zien een grote bereidheid onder de medewerkers om extra te komen werken in de herfstvakantie. De saamhorigheid in huis is groot.”

Op dit moment liggen er 25 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan vijf op de Intensive Care.