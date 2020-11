De brandweer in Amsterdam-Noord kreeg in de nacht van donderdag op vrijdag een melding waar men giftige stoffen rook. Toen de brandweerlieden op de locatie waren aangekomen, bleek het echter om een stinkende kattenbak te gaan.

Er werd door bewoners een penetrante geur geroken, waardoor het verband met giftige stoffen al snel gelegd was. Volgens de brandweer was de kattenbak al lange tijd niet schoongemaakt en daarom roken bewoners zo’n indringende geur. Het is niet duidelijk of de kattenbak direct is schoongemaakt na het bezoekje van de brandweer.

