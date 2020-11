Enorme vlammen en stankoverlast: brand verwoest ijzerhandel in Gouda

Een zeer grote brand heeft in de nacht van dinsdag op woensdag het pand van een ijzerwarenhandel aan de Marconistraat in Gouda verwoest.

De brand brak uit rond 01:00 uur en ging gepaard met flinke rookontwikkeling. De brandweer rukte met groot materieel uit. “Het is een groot pand en vooralsnog niet helder waar het precies brandt. Veel rook die recht omhoog stijgt”, schreef de brandweer op Twitter. Omwonenden werden opgeroepen ramen en deuren gesloten te houden vanwege de rook.

Door de hitte konden brandweerlieden de brandhaard in het pand moeilijk bereiken. “Wij zetten in ieder geval in op het voorkomen van eventuele overslag naar buurpanden, maar vooralsnog komt de brand niet naar buiten”, aldus de brandweer.

Geuroverlast

Rond 02:45 uur sloegen de vlammen wel naar buiten en kon worden begonnen met het blussen. Enkele uren later, rond de klok van vijf, was de brand onder controle en werd begonnen met nablussen.┬áHet pand kan als verloren worden beschouwd. “Gelukkig lijkt de rook af te nemen en is er voornamelijk sprake van geuroverlast”, aldus de brandweer.

