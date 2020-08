Op de A50 bij het Gelderse Heelsum is woensdagochtend een vrachtwagen met varkens in brand gevlogen. Volgens omstanders zouden zeker drie varkens zijn omgekomen en een aantal dieren gewond zijn geraakt.

Het vuur ontstond rond 7.00 uur toen de vrachtwagen op de snelweg reed. Doordat het voertuig last had van een vastgelopen rem brak er brand uit. In eerste instantie deed een toevallig passerende zuigwagen een eerste bluspoging totdat de brandweer ter plaatse was.

Met twee brandweervoertuigen was de brand snel geblust, maar niet voordat een aantal van de varkens om het leven waren gekomen. Omdat de vrachtwagen niet meer verder kan rijden zijn de dieren overgeladen op een andere vrachtwagen. Een dierenarts is aanwezig om de gezondheid van de varkens te controleren.

Lees ook: Om varkens te beschermen is er sinds juli een verbod ingesteld op veevervoer bij grote hitte

Vertraging door afsluiting

Automobilisten moeten door de brand rekening houden met lange files. Vanwege de brand en de blusactie is een deel van de snelweg afgesloten. In de richting van Heteren en Oss is er sprake van ongeveer 45 minuten vertraging. Verkeer wordt vanaf knooppunt Grijsoord omgeleid. ANWB raadt aan om te rijden via Arnhem via de A12, N325 en A15.

Flinke vertraging op de #A50 bij Renkum richting Oss door een brandende vrachtwagen. Het vuur is inmiddels gedoofd, maar de brandweer is nog wel bezig. Daarom leiden we om vanaf knp. Grijsoord 👇 pic.twitter.com/vRaOfnJMQd — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) August 12, 2020

Beeld: SPS Media