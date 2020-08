Rijdende vrachtwagen in brand gevlogen op A1 bij Bathmen

In de nacht van maandag op dinsdag is op de A1 bij het Overijsselse Bathmen een oplegger van een vrachtwagen in brand gevlogen. De chauffeur kwam met de schrik vrij, de oplegger is helemaal uitgebrand.

De vrachtwagen reed in de vroege ochtend richting Deventer toen de chauffeur rond 4.15 uur zag hoe de oplegger met hout opeens vlam vatte. De bestuurder wist de wagen nog veilig aan de kant te zetten en de oplegger los te koppelen.

De toegesnelde brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op de vrachtwagen. Rond 5.00 uur was de brand onder controle. Vanwege de bluswerkzaamheden was de A1 urenlang afgesloten vanuit Twente. Inmiddels is de snelweg richting Deventer weer vrijgegeven.

Tekst gaat verder onder tweet

Mirakel: de file op de #A1 bij Bathmen is opgelost.

De anti-kijkschermen zijn geplaatst waardoor er dus niets meer te zien is. Maar belangrijker: er zijn weer twee rijstroken vrij, als vanouds. De omleiding vervalt vanzelfsprekend. — ANWBverkeer (@ANWBverkeer) August 11, 2020

Anti-kijkschermen

Vanaf dinsdagavond 21.00 uur wordt de uitgebrande oplegger geborgen. Tot die tijd is de plek afgeschermd zodat passerende automobilisten niet afgeleid worden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend.

Beeld: SPS Media