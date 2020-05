Brandbrief van vakbond na dood Hardenbergse machinist: maak haast met opheffen onbewaakte overwegen

Volgens de Vakbond voor Rijdend Personeel (VVMC) moet er nog meer haast gemaakt worden om onbewaakte overwegen te beveiligen of op te heffen. Dit schrijft de vakbond in een brandbrief naar aanleiding van het tragische ongeval bij Hooghalen.

Afgelopen vrijdagmiddag verongelukte een 58-jarige machinist uit Hardenberg door een botsing met een trekker.

Vragen over veiligheid

Volgens VVMC hebben machinisten steeds meer vragen over de veiligheid van het relatief nieuwe elektrische treintype van de NS, Sprinter Nieuwe Generatie. De trein zou volgens machinisten wellicht niet veilig genoeg zijn. Daarnaast vragen zij zich af of het materieel niet te licht is om te beschermen tegen zware objecten. Een dergelijk ongeluk heeft zich in Nederland nog niet met dit nieuwe treintype voorgedaan.

Eerder treinongeluk

Toch is het niet de eerste keer dat een aanrijding met een zwaar object fataal afloopt voor een machinist. Vier jaar geleden was dat ook het geval in Dalfsen. Het treinongeluk werd toen veroorzaakt door een hoogwerker op het spoor.

De VVMC zal met NS in gesprek gaan om duidelijkheid te krijgen over de veel gestelde vragen van machinisten. De vakbond hamert er ook op om meer haast te maken met de aanpak van onbewaakte overwegen.

‘Levensgevaarlijk’

Vakbondsbestuurder Wim Eilert noemt de wegen levensgevaarlijk: ‘Dit verschrikkelijke ongeluk laat weer eens zien waarom die onbewaakte spoorwegovergangen zo snel mogelijk aangepakt moeten worden’.

Staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakte eind 2018 al bekend dat zij de onbewaakte overwegen in Nederland uiterlijk in 2023 wil hebben beveiligd of opgeheven. Dit gaat volgens de vakbond nog niet snel genoeg: ‘Het tempo moet omhoog, we willen dit soort ongelukken absoluut voorkomen.’