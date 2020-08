In een bedrijfspand in Tilburg is zondagavond een grote brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een loods, waar verschillende spullen lagen opgeslagen. Van led-lampen tot cosmeticaproducten: alles lijkt verloren gegaan, vertellen ondernemers tegen Hart van Nederland.

De melding van de brand in de Kapitein Rondairestraat kwam rond 19.45 uur binnen. Het vuur woedde zo hevig dat er al snel werd opgeschaald naar ‘Grip 1’, wat betekent dat verschillende hulpdiensten moesten samenwerken. Inmiddels is het sein ‘brand meester’ gegeven, de brandweer is nog wel bezig met nablussen.

Cosmetica, dildo’s en condooms

In het bedrijfsverzamelgebouw zitten verschillende zaken. Ondernemers hebben zelf nog niet kunnen bekijken wat de schade aan hun zaak is. “Het is vrij heftig met de hitte”, vertelt ondernemer Tarik. Hij was zelf ook naar de vlammenzee gekomen. “Om twee uur ben ik maar weer naar huis gegaan.”

Tarik heeft een bedrijf in led-lampen. “Ik vrees voor de 60.000 lampen die er opgeslagen lagen”, zegt hij. Maandag werkt hij noodgedwongen vanuit een Van der Valk-hotel. Ook Ryan van Unique Design ziet het somber in. Volgens hem zaten er negen internetbedrijven in het getroffen pand.

“Ik heb mijn personeelslid verteld dat hij misschien wel op zoek moet naar een andere baan”, zegt de ondernemer. Hij schat de schade op zo’n 30.000 euro. “En dat is voor een klein bedrijf als de mijne.” Volgens Ryan lag de loods vol, “van cosmetica tot aan dildo’s en condooms”. Uiteindelijk is het toch nog een flinke brand geworden, zegt hij tot slot.

Beeld: FPMB / Hart van Nederland