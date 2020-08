Brand in vrachtwagens bij PostNL-distributiecentrum Amersfoort

In drie vrachtwagens bij een PostNL-distributiecentrum in Amersfoort heeft in de nacht van zondag op maandag brand gewoed.

De melding kwam rond 4.00 uur binnen: er stonden drie vrachtwagens in brand bij een distributiecentrum aan de Basicweg op bedrijventerrein De Hoef. De trucks stonden tegen het pand aan.

De uitgerukte brandweer kon uiteindelijk voorkomen dat het vuur oversloeg op het gebouw van het postbedrijf, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De zegsman laat weten dat het pand vanwege de rook nog wel goed geventileerd moet worden voordat de werknemers weer aan het werk kunnen. Op beelden is te zien dat de vrachtwagens volledig zijn uitgebrand.

Tekst: Redactie/ANP

Beeld: Koen Laureij