Anderhalve meter afstand in een bordeel? ‘Desnoods gebruiken we plexiglas met gaten erin’

“Bordelen zijn de laatste in de rij die weer open mogen in deze coronacrisis, want het lijfelijke contact blijft’”. Dat zegt Ylona Meeuwis, eigenares van bordeel The Rosegarden in Den Helder. Ze maakt zich zorgen om de gemiste inkomsten en vreest dat het zwarte circuit groter wordt.

Ze hoopt dat de regering met een oplossing komt zodat ook bordelen zich kunnen aanpassen aan de anderhalvemetersamenleving. “Desnoods zet ik plexiglas schermen neer met gaten erin.”

Bordeel The Rosegarden moest in maart haar deuren gedwongen sluiten vanwege de coronamaatregelen. Dat betekent geen inkomsten voor de club en de sekswerkers. Omdat het lichamelijk contact blijft, is Ylona bang dat haar club pas open mag als er een vaccin beschikbaar is. “Dan kan ik nog wel een jaar wachten. Hoe moet ik mijn bedrijf redden?”

Lees ook: Dit is het nieuwe corona-stappenplan van het kabinet

Het bordeel heeft wel financiële steun van 4000 euro gekregen van de overheid, maar dat is niet genoeg. “Wij hebben ook een maatschappelijke functie, en daar moet wel rekening mee gehouden worden. Zo komen de marinejongens hierheen en zijn we een soort van opvang voor ze. Hier kunnen ze even gezellig een biertje drinken en even lekker gek doen.”

Plexiglas wand met gaten

Ylona hoopt dat de regering snel duidelijkheid kan geven over hoe ze als bordeel kunnen functioneren binnen de anderhalvemetersamenleving. “We zijn hierin gewoon een hele moeilijke branche. Wij kunnen niet zeggen: we doen alleen het terras open.”

Als oplossing ziet Ylona zelf om bijvoorbeeld een maximaal aantal klanten binnen te laten, klanten temperaturen of verplicht mondkapjes dragen aan de bar. “Of plexiglas wanden met gaten erin. Dat bedoel ik wel een beetje cynisch, maar als de club op die manier open mag dan wil ik dat best doen. Als die meiden maar hun centen kunnen verdienen”, zegt ze.

Zwarte circuit

De sekswerkers werken zelfstandig en hebben nu ook geen inkomsten. “Voor de dames is er totaal geen hulp. Ze werken hier omdat ze hun gezin willen onderhouden, maar dat kunnen ze nu niet.”

Ylona helpt ze nog wel eens uit de brand als ze bijvoorbeeld niet genoeg geld hebben voor eten. “Niet ieder bordeel kan zijn dames steunen, dus heel veel meiden lopen dan tegen een muur op”, aldus Ylona. Volgens haar gaan die meiden vervolgens illegaal te werk. “Als steeds meer bordelen omvallen, krijgen we een heel groot zwart circuit en dat is een enorm probleem.”

Klanten in onzekerheid

Volgens Ylona bellen veel klanten op om te vragen wat de mogelijkheden zijn nu de bordeel gesloten is. “Ik kan ze niks bieden, want dan krijg ik een hoge boete en dan raak ik m’n vergunning kwijt”, zegt Ylona.

“Die onzekerheid maakt het heel moeilijk. We zijn de laatste in de rij die open mag en tot nu toe is het nog uitzichtloos. Als ik wist wanneer ik weer open mag, dan kan ik een berekening gaan maken. We zijn hierin nogmaals een moeilijke branche, maar voor de maatschappij wel belangrijk.”