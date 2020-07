Politie bekeurt boze boeren voor langzaam rijden op snelweg

Boeren zijn uit verschillende regio’s in Nederland vertrokken naar gemeente De Bilt om daar te protesteren tegen het stikstofbeleid. De politie heeft de eerste bekeuringen al uitgedeeld.

De boetes werden op de A28 ter hoogte van Zwolle uitgedeeld omdat de voertuigen te langzaam reden. Op de snelweg zijn alleen voertuigen toegestaan die minimaal 60 km/u mogen rijden. Te langzaam rijden zonder aanleiding kan volgens de politie onnodig gevaar of hinder veroorzaken. Volgens de politie was vandaag de verkeersveiligheid in het geding.

#DeLichtmis #Zwolle #A28 #Boerenprotest Enkele voertuigen onderweg naar De Bilt reden langzamer dan toegestaan en brachten de verkeersveiligheid in gevaar. De politie heeft deze bestuurders bekeurd. De minimum snelheid op de snelweg is 60km per uur. ^RV — Politie Overijssel (@POL_Overijssel) July 22, 2020

Zo langzaam mogelijk rijden

Rijkswaterstaat laat op Twitter weten dat er inmiddels ook op de A2 en A27 langzaam rijdende voertuigen zijn gezien. Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) riep eerder op om gewoon met de auto te komen, maar wel zo langzaam mogelijk te rijden.

Beeld: Rijkswaterstaat