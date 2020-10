Blikseminslag zorgt voor ravage op de Tamoerijnlaan in Rijswijk

Bij de onweer maandagnacht in Rijswijk heeft een blikseminslag voor ravage gezorgd op de Tamoerijnlaan in Rijswijk. Verschillende woningruiten sneuvelde als gevolg van rondvliegend hout. Er is niemand gewond geraakt.

Een boom werd maandagnacht getroffen door bliksem. De kracht van de inslag was zo groot dat er stukken hout van de boom in het rond vlogen. Dit zorgde ervoor dat verschillende woningruiten en een autoruit kapot gingen. De kracht van het natuurgeweld was zo krachtig dat er stukken van de boom bleven steken in de gevel van een woning.

Ondanks de fikse schade is er niemand gewond geraakt.

Beeld: Regio15