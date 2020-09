Binnen no-time vijftienduizend slaapzakken ingezameld voor vluchtelingen Moria: 'Dit geeft me gewoon hoop'

Binnen een paar dagen heeft vrijwilligersorganisatie Because We Carry vijftienduizend slaapzakken ingezameld voor de vluchtelingen op Lesbos. Dat zoveel mensen slaapzakken inleverden op één van de 24 verzamelpunten in het land geeft de burger moed, zegt Because We Carry-oprichtster Steffi de Pous.

Op Lesbos slapen nu veel mensen in de buitenlucht omdat er geen tenten meer zijn. Daarom bedachten de vrijwilligers van de stichting dat de vluchtelingen daar op dit moment het meest gebaat zijn bij een goede slaapzak, waar je ‘s nachts in kunt slapen en overdag op kunt zitten, of je baby op kunt verschonen. En dus werd heel snel besloten tot een inzamelingsactie met 24 verzamelpunten door het hele land, twee per provincie.

Ieder inzamelpunt moest zo’n 650 slaapzakken binnen zien te krijgen en dat ging weer via ‘tusseninzamelaars’, die hun eigen kleinere inzamelacties hielden. Dat systeem werkte zo goed, dat het bijna binnen 24 uur voor elkaar was en er maar liefst vijftienduizend slaapzakken klaarliggen voor de vluchtelingen in Moria.

Kleine kinderen liggen op cement

Steffi en de meesten andere vrijwilligers zijn al eerder op Lesbos geweest om te helpen. Sommige van hen zijn nu op het eiland om hun steentje bij te dragen. Wat Steffi van hen hoort over de omstandigheden in het vluchtelingenkamp is hemeltergend. “40 procent van hen is kind. Ik ben moeder, ja… Ik heb foto’s gezien van mijn team, dat er ‘s ochtends bij de distributie van luiers en flessen melk kleine kinderen op het cement liggen en dan is het bij mij klaar.”

Lees ook: Hoe gaat Nederland vluchtelingen helpen in afgebrand vluchtelingenkamp Moria?

En niet alleen bij haar, blijkt dus. “Je kan niet alle problematiek op de wereld aan, dat hoeft ook niet, als je maar íets doet. En je ziet dat heel veel mensen in elk geval iets willen doen. De bereidheid van zo’n grote groep, dat geeft me gewoon hoop!”

Zondag worden de zakken met het vliegtuig naar Lesbos gebracht. Steffi gaat mee om ze daar uit te delen.