Bijna drie ton coronasteun voor ondernemers dubbel uitbetaald in Den Haag

De gemeente Den Haag heeft in 192 gevallen dubbele uitbetalingen gedaan in het kader van de coronasteun voor getroffen ondernemers.

Het gaat om een bedrag van 285.037 euro, schrijven burgemeester en wethouders zaterdag aan de gemeenteraad. Zij schrijven die fout te betreuren en verontschuldigingen te zullen aanbieden aan de ondernemers.

De fout bleek donderdag, toen een ondernemer uitleg vroeg over de dubbele uitkering. Nader onderzoek bracht ook de andere 191 dubbele betalingen aan het licht.

Tozo-regeling

De gemeente heeft tot dusver 40 miljoen euro aan voorschotten uitgekeerd in reactie op 15.675 aanvragen van Haagse ondernemers. Dat gebeurt in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, zoals de Tozo-regeling officieel heet. Die is in het leven geroepen om zelfstandige ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

De ondernemers die te veel hebben ontvangen, wordt gevraagd het bedrag terug te storten. Zo nodig wordt een betalingsregeling getroffen. “Wij willen immers niet dat ondernemers gedupeerd worden door deze fout”, schrijven burgemeester en wethouders.

Tekst: ANP | Beeld: Pixabay