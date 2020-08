Bianca (24) werd geschept door een auto en onder het bloed achtergelaten

De 24-jarige Bianca Pierik uit Hengelo werd in de nacht van vrijdag op zaterdag aangereden en voor vuil op straat achtergelaten. De automobilist reed door en is nog steeds spoorloos.

Het ongeluk gebeurde toen Bianca naar huis fietste nadat ze bij vrienden op bezoek was geweest. Toen ze rond 00.00 uur vanaf de F35 tussen Enschede en Hengelo wilde oversteken op de Kettingbrugweg, werd ze geschept en gelanceerd door een personenauto. “Ik werd tegen het asfalt gesmeten en was even van de wereld. Het enige wat ik nog heb kunnen zien is dat het een grijze Volskwagen Lupo was”, vertelt Bianca.

Lees ook: Lianne (19) doet oproep aan doorrijder die haar rug brak: ‘Meld je!’

Hoofdwond

De bestuurder stopte niet om te kijken hoe het met haar ging. “De auto reed zo langs me, de bestuurder is niet uitgestapt. Ik had er nog veel erger aan toe kunnen zijn”, vertelt een aangeslagen Bianca een dag later. “Ik heb een hoofdwond en zit onder de schaafwonden, maar ik kan het gelukkig nog wel navertellen. Het had natuurlijk veel erger kunnen aflopen.”

De politie laat weten dat de bestuurder nog tijd heeft om zich te melden.