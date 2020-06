Boosheid over sloop karakteristieke buurt Vreeswijk: waarom niet renoveren?

Bewoners uit Vreeswijk zijn boos. Van woningcorporatie Mitros moeten hun huizen in het voormalige dorp in het Utrechtse Nieuwegein plaats maken voor nieuwbouw. Maar de bewoners willen helemaal niet verhuizen naar een nieuw pand, ze willen graag bij elkaar wonen en zo het karakter van de buurt behouden.

De huizen in Vreeswijk zijn toe aan vervanging en Mitros wil de panden daarom slopen en vervangen door nieuwbouw, maar volgens de bewoners is renovatie een veel betere oplossing. “Ik zeg altijd: wat goed is, moet je niet afbreken”, vertelt een buurtbewoner.

Karakteristieke buurt met geschiedenis

“Ze vergeten dat mensen hier alles hebben meegemaakt wat hun leven vertegenwoordigt”, legt bewoonster Judith Uphof uit aan Hart van Nederland. “Hun huwelijk, de kinderen die ze hier hebben gekregen. Dat heb ik ook.” Op de dag dat ze een bespreking met Mitros had, kreeg Judith ‘s avonds een hartinfarct. “Dat zegt wel genoeg.”

Volgens stadsgeograaf Reinout Kleinhans is het logisch dat de bewoners zo in de bres springen voor hun buurtje. “Er is niets wat mensen zo verenigt als een gezamenlijke vijand. Het is een karakteristieke buurt, met veel geschiedenis.” De Vreeswijkers wonen er vaak al lang, soms zelfs generaties lang.

“Ze zijn vaak in de buurt, ook overdag”, vertelt Kleinhans over de buurtbewoners. “Daarom zien ze elkaar vaak en helpen ze elkaar, zowel praktisch als emotioneel.” Ze delen lief en leed, legt de stadsgeograaf uit. “Mensen in dit soort wijken hebben misschien geen heel dikke portemonnee, maar zo hebben ze toch een modus gecreëerd waarin het prettig samenleven is.”

‘We slopen niet zomaar’

Volgens een woordvoerder van Mitros is het uitgangspunt om sociale huur terug te bouwen op dezelfde plek, zelfs meer dan er nu is. “Slopen is veel kostbaarder dan renoveren, dus dat doen we niet zomaar. Er zijn te veel mankementen, de huizen zijn ‘op’.”

“De sociale cohesie is erg groot in Vreeswijk, daar slaan we geen krater in”, belooft de woordvoerder. Mitros zegt het “heel belangrijk” te vinden dat mensen in een fijne buurt wonen, “waar bewoners naar elkaar omkijken”.

Mitros stelt tegen bewoners gezegd te hebben dat er alles aan wordt gedaan zodat ze kunnen terugkeren in de wijk, “als ze dat willen”. De verhuurder kondigt aan met een sociaal plan te komen. Ouderen en andere bewoners die het nodig hebben krijgen begeleiding bij hun verhuizing.

Toch een kleine kans?

Stadsgeograaf Kleinhans schat de kans klein dat de bewoners mogen blijven en dat er alsnog gerenoveerd gaat worden. “Woningcorporaties hebben het recht om onder voorwaarden woningen te slopen.” Maar er is een klein beetje hoop: in de Rotterdamse Tweebosbuurt kregen bewoners dit jaar van rechter gelijk, omdat de buurt te weinig betrokken was bij de sloopplannen van woningcorporatie Vestia.

Dat laat volgens Kleinhans zien dat woningcorporaties de sloop wel goed moeten kunnen motiveren. “De bewoners in Vreeswijk zouden dus nog naar de rechter kunnen stappen.” En dat is bewoonster Judith zeker van plan. “Absoluut, ik ga alles doen om dit te verdedigen.”