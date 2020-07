Het Walmolenerf in Gouda is al meer dan vijftig centimeter verzakt. De Zuid-Hollandse stad kampt al langer met de soms gevaarlijke gevolgen van een dalende bodem. Bewoners eisen daarom actie.

De bodem in Gouda bestaat deels uit veen en klei. Per jaar zakt de grond ongeveer een centimeter en dat is goed te merken in de wijk Goverwelle. Door de verzakking zijn de opritten zo steil dat je je auto stevig op de handrem moet zetten. Fietsen en rolstoelen kunnen nauwelijks naar de voordeur komen

Volgens bewoners gaat de toegankelijkheid van hun huizen steeds verder achteruit door de verzakkingen. Met vier vrouw sterk maken buurtbewoonsters Boukje Mens, Yolande Burghoorn, Hannie Kreuk en Yvonne Kamperman zich daarom al jaren hard voor de aanpassing van de ongelijke straat. Ze zijn de “smoesjes” van de gemeente meer dan zat.

Al dertig jaar ‘lapwerk’

“Het is constant lapwerk”, vertelt Hannie aan Hart van Nederland. “Een beetje dit en een beetje dat.” Maar dat mag niet veel heten, aldus de Gouwenaar. Zelf woont ze al meer dan 25 jaar in de wijk en in die tijd zag ze haar huis flink verzakken. “Ik ben heel boos dat we inmiddels vijf stapjes nodig hebben om binnen te komen. Wat als ik in een rolstoel beland?”

“Er is veel onvrede in de wijk”, weet haar buurvrouw Yolande. Zij kwam 31 jaar geleden in de buurt wonen. “Toen werd ons toegezegd dat er na zeventien jaar de wijk bekeken zou worden en eventueel opgehoogd zou worden.”

Bang voor gevaarlijke situaties

Al die tijd is er “eigenlijk helemaal niks” gedaan. Bewoners hebben in de tussentijd zelf maar hun tuinen en opritten verhoogd. “Iedereen eigenlijk wel”, aldus de buurtbewoonster. “Maar we kunnen niet meer verder.” Ze zijn bang dat er anders gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. “Dan wordt het hier gewoon een glijbaan.”

Gevaarlijk is het nu eigenlijk al, zeggen ze. “Auto’s die bij de oprit staan, moeten strak op de rem gezet worden, anders rollen ze weg”, vertelt Hannie daarover. “Er is al eens een wagen van een oprit afgerold. Die ging zo de straat over en een schuurtje in.” Die buren konden hun schuurtje dus mooi weer gaan opbouwen.

Andere straten wel opgehoogd

Wat de groep vooral steekt, is dat andere delen van de buurt wel in aanmerking komen voor een ophoging. “Het is daar prachtig geworden, ik ben er stinkend jaloers op. En wat krijgen wij”, vraagt Hannie zich af. Ook Yolande voelt zich in de kou gezet. “Om de hoek zien we wel delen die opgehoogd worden en deze delen zijn zelfs nieuwer. Terwijl onze wijk gewoon verpaupert.”

Hoewel de gemeente Gouda de klachten begrijpt, wordt de ophoging van het Walmolenerf de komende jaren niet gepland. “Vanwege beperkte financiële middelen hanteert de gemeente scherpe eisen voor de ophoging van wegen”, zegt een gemeentewoordvoerder.

‘Het is asociale discriminatie’

Om een straat op te hogen moet het zogenoemde ‘putpeil’ op twintig centimeter liggen. Dit betekent dat bij graafwerkzaamheden grondwater tegengekomen moet worden bij minder dan twintig centimeter diepte.

Volgens de gemeente is daar op het Walmolenerf geen sprake van en bij andere delen die opgehoogd zijn wel. Maar dat gaat er bij de straatbewoners niet in. “Ze hebben daar hetzelfde putpeil als wij hoor”, weet Hannie zeker. “Je maakt mij niet wijs dat de bodem hier helemaal omhoog en omlaag gaat. Dat geloof ik niet.”

Het maakt de buurtbewoonster alleen maar bozer. “Het begint asociale discriminatie te worden van bewoners die netjes hun centjes betalen aan de gemeente”, zegt ze tot slot. “Je kunt klagen wat je wil”, verzucht Yolande. “Ze luisteren gewoon niet naar je.”