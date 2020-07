'Menselijke fout' oorzaak verzakte daken Heesch, bewoners mogen terug naar huis

Alle bewoners van de zeven rijtjeshuizen in Heesch die zaterdagavond werden ontruimd vanwege instortingsgevaar van het dak, kunnen morgen of overmorgen weer terug naar huis. De daken van de huizen zijn bij de bouw niet goed vastgezet, bepaalde ankers ontbreken. Volgens bewoner Rob Hermes gaat het om een ‘menselijke fout’.

De reportage hierboven dateert van 19 juli, de dag nadat de verzakking plaatsvond.

Dat bleek na inspectie vandaag door een constructeur en de aannemer die de huizen zo’n vijftien jaar geleden opleverde. Vandaag worden de daken zodanig vastgezet dat het weer veilig is om terug te keren.

Bij alle zeven huizen van het rijtje is er iets mis met de constructie van het dak. “Ik heb zestien jaar onder een bommetje geleefd,” aldus de bewoner. Toch heeft hij er vertrouwen in dat het goedkomt. “De aannemer heeft aangegeven dat de schade wordt hersteld.”

Nieuw dak in sommige gevallen

Vandaag worden de daken verder vastgezet en na de bouwvak wordt er gekeken of de daken er eventueel af moeten en er opnieuw op moeten worden gezet. Dit is in ieder geval het geval bij de twee huizen waarvan het dak zichtbaar is ingezakt. Toch kunnen ook deze bewoners weer terug naar hun huizen.

Afgelopen zaterdagavond verzakte de kap van een aantal woningen plotseling. Een servicemonteur was afgekomen op een melding van een krakend dak. Hij constateerde dat de situatie niet veilig was en schakelde de gemeentelijke diensten in. Nadat Team bouwhandhaving van de gemeente is gaan kijken werd door een extern deskundige aan de bewoners geadviseerd hun huizen te verlaten omdat de veiligheid niet te garanderen was.

Scharnierkappen op huizen

De overige huizen in de wijk die een zelfde soort dak hebben, zijn ook geïnspecteerd. Deze daken vertonen geen gebreken. Deze zogenaamde scharnierkappen worden bij erg veel nieuwbouwwoningen in ons land toegepast. De daken worden dichtgevouwen geleverd en uitgeklapt op de woning, om vervolgens op de vloer vastgezet te worden. De aannemer heeft steeds benadrukt dat het werken met scharnierkappen een veilige manier van bouwen is.