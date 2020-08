Het coronavirus heerst in het asielzoekerscentrum in het Groningse Delfzijl. Opvangdienst COA meldt donderdag dat er twaalf bewoners positief getest zijn op het virus.

Een bewoner meldde zich eind vorige week met klachten bij de medische dienst van het azc. Deze persoon werd getest en bleek het coronavirus opgelopen te hebben. Na contactonderzoek door de GGD werd bij meerdere bewoners een test afgenomen, twaalf van hen bleken ook besmet te zijn.

In quarantaine

De besmette asielzoekers zijn volgens het COA in thuisisolatie geplaatst. Ook hun huisgenoten zitten in quarantaine. Vijf bewoners die in een risicogroep vallen zijn vrijwillig naar een andere locatie overgeplaatst. Andere bewoners worden gevraagd om zich te melden als ze (milde) klachten hebben, zodat zij meteen getest kunnen worden op corona.

Het COA laat weten samen met de GGD de situatie in het asielzoekerscentrum “nauwlettend” in de gaten te houden. Als het nodig is, worden aanvullende maatregelen genomen. Verder worden asielzoekers door middel van posters en flyers in verschillende talen geïnformeerd over de geldende coronaregels, zoals het houden van anderhalve meter afstand.

Beeld: Centraal Orgaan opvang asielzoekers