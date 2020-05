Het asielzoekerscentrum in Sneek gaat de komende drie dagen op slot omdat 22 bewoners positief zijn getest op het nieuwe coronavirus. Dat laat een woordvoerder van het COA weten aan Hart van Nederland.

De besmette asielzoekers en hun gezinsleden zitten afgezonderd van de rest. Alle positief geteste mensen hebben milde tot geen klachten. Er verblijven ongeveer 600 mensen op de opvanglocatie.

Het asielzoekerscentrum in Sneek is het achtste centrum waar het coronavirus is opgedoken. Door het hoge aantal besmettingen is het de eerste keer dat een heel azc preventief in quarantaine gaat.

Beeld: Google Streetview