Betrokkenen van verongelukte surfers Scheveningen: 'Besef het nog steeds niet'

Op de herdenkingsplek van surfschool The Shore in Scheveningen zijn vandaag opnieuw veel bezoekers afgekomen. Inmiddels is er ook een behoorlijke bloemenzee ontstaan voor de omgekomen watersporters.

Pat Smith kende de slachtoffers goed. “Ik heb ze groot zien worden zien worden in de zee. Van waterratjes naar watermannen”, vertelt hij trots. Volgens Smith is de verslagenheid bij de surfschool groot. “Als er vijf bekenden uit het leven worden gerukt, dan is dat super pijnlijk.”

Smith hoopt dat ook het vijfde slachtoffer wordt gevonden. “Je kunt het nu nog geen plek je geven. Iedereen is nog in afwachting. Ze komen allemaal even eer betonen, maar ze weten allemaal nog niet zeker hoe het zit.”

‘Heel heftig’

Ook Mike Ruissen kende de slachtoffers: “Ik besef het nog niet. Nog steeds zit ik te wachten tot ik een telefoontje krijg en dat iemand zegt dat het niet waar is, maar dat gaat niet gebeuren. En dat weet iedereen wel denk ik.”

Hanin Baggerman kende de verongelukte surfers niet, maar werd opgeroepen als een van de vrijwilligers om te reanimeren die avond. “Ik woon aan de andere kant van het strand en door de afstand zag ik dat ik het niet ging redden.” Nog geen 10 minuten later kreeg de vrijwilliger weer een oproep. “Ik ging toen op internet kijken en toen zag ik wat er aan de hand was.”

De vrijwilliger wordt emotioneel als ze erover vertelt. “Ik vind het best wel moeilijk, want dan voel je je toch schuldig. Ik wist dat de ambulance er was, maar als vrijwilliger kan je dan eigenlijk niet veel. Dat doet wel wat met je.”

Wandelen op de plek waar het is gebeurd lukte haar tot voor kort nog niet. “Gisteren heb ik wel aan de andere kant nog even gewandeld; hier naartoe komen lukte me nog niet. Maar ik moet er toch doorheen. Het is heel heftig.”

Beeld: ANP