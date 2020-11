Een 28-jarige automobilist is na een ernstig ongeval zondag aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Twee fietssters raakten gewond, een van hen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De aanrijding gebeurde rond 16.15 uur bij een kruising van de Nieuwe Kadijk met de Biesdonkweg in Breda. Geen getuigen De politie is op zoek naar mensen die meer over de aanrijding kunnen vertellen. “Hoewel er veel omstanders waren heeft niemand zich gemeld als getuige van de aanrijding”, schrijft de politie. Lees ook: Man uit auto geslingerd en omgekomen door verkeersongeval in Chaam ANP/Redactie