Man uit auto geslingerd en omgekomen door verkeersongeval in Chaam

Een 26-jarige inwoner van Chaam is in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gekomen door een auto-ongeluk op de Oude Baan. De auto van de man werd door voorbijgangers aangetroffen in een droge sloot. Het slachtoffer was uit de auto geslingerd.

De voorbijgangers zijn direct begonnen met reanimeren. Toegesnelde hulpdiensten hebben de reanimatie overgenomen, maar het mocht niet meer baten. De Brabander is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. De politie laat weten dat ze meeleven met de familie van het slachtoffer.

Tegen een boom gereden

De voorlopige conclusie uit onderzoek van de politie is dat de man de macht over het stuur is verloren en tegen een boom is gereden. Door de klap is hij vermoedelijk uit de auto geslingerd.

Beeld: SQ Vision