Bestuurder onder invloed van drugs loopt tegen de lamp door pornosticker

Een automobilist in het Brabantse Nuland is donderdag aangehouden voor rijden onder invloed van drugs. Dat gebeurde mede dankzij een opvallende pornosticker.

De wagen van de bestuurder trok rond 17.00 uur de aandacht van surveillerende agenten vanwege de sticker, meldt de politie Oss op Facebook. Op een van de ruiten van de personenauto stond groot ‘Pornhub Castingcar’, een verwijzing naar een populaire pornowebsite. Vervolgens ging de aandacht al gauw naar de automobilist zelf, want die bleek een joint te roken achter het stuur.

THC en amfetamine

Toen de agenten de bestuurder aanspraken, ontkende hij drugs te hebben gebruikt. In zijn auto lagen wel meerdere doosjes met hennep, verschillende joints en een hoop lange vloei. Een speekseltest kon uiteindelijk aantonen dat de man THC en amfetamine in zijn lichaam had.

De politie meldt met een knipoog: “Voor de ge├»nteresseerden die nu massaal uit gaan kijken naar deze Volvo: volgens de eigenaar was de sticker enkel bedoeld als grap. Helaas dus!”

Foto: Facebook Politie Oss