Agent woedend over opmerking ongeduldige automobilist: 'Ik probeer een leven te redden'

Een politieagent uit het Brabantse Loon op Zand heeft uitgehaald naar een ongeduldige automobilist, die bij een dodelijk ongeluk een opmerking maakte over zijn werklust.

De agenten rukken dinsdagavond rond etenstijd uit voor een aanrijding met letsel op de Midden-Brabantweg (N261) bij Waalwijk. Vier auto’s blijken op elkaar gebotst. Een 28-jarige vrouw uit Tilburg overlijdt ter plekke.

Samen met ambulancepersoneel, de brandweer en trauma-artsen zijn de agenten ter plaatse druk bezig op de provinciale weg, schrijft de agent op Facebook. “We moeten zorgen dat de specialisten naar deze plaats kunnen komen. Zij zullen onderzoek gaan doen naar de toedracht van dit incident. Ondertussen zijn Rijkswaterstaat, verkeersregelaar en agenten hard aan het werk om de file veilig terug te laten rijden.”

Verkeerde keelgat

Als de agent voor de tiende keer langs een wachtende automobilist loopt, krijgt hij een opmerking naar zijn hoofd geslingerd. “Ga eens werken, man!” Dat schiet de agent in het verkeerde keelgat. “Wat denk je dat ik hier in de regen sta te doen? Expres de weg afgesloten houden omdat we dat leuk vinden?”, schrijft hij. “Ik probeer een leven te redden, ik probeer de weg vrij te maken zodat je verder kunt, ik probeer het onderzoek zo zorgvuldig mogelijk te doen, omdat de nabestaanden recht hebben om te weten wat er is gebeurd met hun geliefde.”

“Dus sorry, als je even moet wachten”, gaat hij verder. “Sorry als je nu te laat op jouw afspraak komt, als je het eten in de magnetron moet opwarmen. Maar wees blij dat je na dit wachten gewoon verder kunt naar huis, naar jouw familie, naar jouw werk of waar dan ook heen.” De agent sluit af met een vriendelijke suggestie: “Denk eens na, voordat je iets roept!”

