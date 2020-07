Berdien (34) die chihuahua voor haar ogen verscheurd zag worden bedolven onder kaartjes en donaties

Bedolven onder kaartjes en overstelpt met donaties is Berdien Bies. De 34-jarige Heerenveense verloor vorige week haar chihuahua Foxy toen die voor haar ogen werd verscheurd. “Ongelooflijk,” reageert ze tegen Hart van Nederland.

Dankzij de vele donaties, waaronder een grote gift van een ondernemer uit de buurt, heeft ze nu de benodigde 700 euro bij elkaar om een nieuwe pup te adopteren. Ze heeft er ook al een op het oog: volgende week worden er namelijk nieuwe puppies geboren van dezelfde vader van Foxy. “Op die manier is mijn nieuwe hond toch een beetje familie van Foxy.”

Doodgebeten

Berdien Bies uit Heerenveen heeft een progressieve spierziekte en zit in een elektrische rolstoel. Drie jaar geleden nam ze de chihuahua Foxy in huis, tegen de eenzaamheid. Vorige week moest ze toezien hoe haar kameraadje werd doodgebeten door een andere hond, een mastiff. “Ik hoorde Foxy keihard gillen. Die hond had hem in zijn mond en schudde een paar keer met zijn hoofd. Daarna lag Foxy ineens dood voor me.”

Donaties

Dankzij stichting Huisdierenhulp Heerenveen werd een geldinzamelactie gestart. En ook werd via veschillende chihuahuasites geld bijeen gebracht. “Het stapelde zich langzaam op.” Dat er dankzij de grote donatie van een ondernemer nu voldoende geld bijeen is gebracht verwarmt Berdiens hart. “Het is heel bijzonder, maar ook wel dubbel.”

En niet alleen financieel werd Berdien gesteund. “Ik heb ook allemaal kaartjes gekregen.” Haar adres werd online gedeeld, met positief resultaat: Berdien is de afgelopen dagen bedolven onder de steunkaartjes.

Berdien kijkt uit naar volgende week, als de nieuwe pups worden geboren en ze ze voor het eerst kan zien. Ondanks dat mensen haar ook hun eigen hond hadden aangeboden, wil Berdien het liefst een jonge hond. “Ik wil een jonge pup die ik met me kan laten leren omgaan. Vanwege mijn rolstoel, en de gevaren die erbij komen kijken.”