Berdien zag hoe haar chihuahua Foxy werd doodgebeten door een losgebroken mastiff

Berdien Bies uit Heerenveen heeft een progressieve spierziekte en zit in een elektrische rolstoel. Drie jaar geleden nam ze de chihuahua Foxy in huis, tegen de eenzaamheid. Vorige week moest ze toezien hoe haar kameraadje werd doodgebeten door een andere hond.

“Hij was helemaal gewend aan mijn rolstoel. Hij wist precies wat hij wel en niet kon doen, waar hij kon liggen.” Berdien (34) haalt anderhalve week na de aanval op haar chihuahua nog een keer de nare herinnering op. “We gingen vanaf mijn huis naar buiten, richting de parkeerplaats. Daar stond een jongen met twee honden. Die zagen Foxy en begonnen gelijk te trekken. Eentje kwam los, omdat de riem brak. Ik hoorde Foxy keihard gillen. Die hond had hem in zijn mond en schudde een paar keer met zijn hoofd. Daarna lag Foxy ineens dood voor me.”

Onverantwoordelijk

Op initiatief van de politie heeft ze een paar dagen terug een gesprek met de eigenaar van de honden gehad. “Hij kwam daarbij drie kwartier te laat. Hij was het niet zelf die de honden uitliet, maar een vriend van hem. Die zou het verkeerde riempje hebben gepakt en daarom heeft die hond los kunnen komen. Ik vind dat je als eigenaar zelf verantwoordelijk bent, ook als je iemand anders je honden laat uitlaten.”

Berdien zou willen dat er veel harder wordt opgetreden tegen hondeneigenaren die niet verantwoordelijk met hun dieren omgaan. “Er zijn mensen die alleen maar een bepaald type hond nemen om er stoer mee te doen. De gemeente moet veel strenger zijn. Nu is er naar gekeken en heeft deze hond een muilkorf gekregen. Maar wat als het straks weer misgaat? Ik vind dat ze die honden hadden moeten weg halen.”

Band met chihuahua

Inmiddels gaat het weer wat beter met Berdien. “Ik heb wat afleiding van vrienden. En er zijn allemaal positieve reacties gekomen, er is geld opgehaald van hier in Heerenveen tot aan Rotterdam, superlief. Ik kan zelfs weer een nieuwe pup gaan uitzoeken.”

“Maar als ik dan ‘s avonds in bed lig, dan denk ik aan hoe Foxy altijd bij me kwam liggen. Dan wist hij ook precies waar hij kon liggen vanwege de beademing. Die band was heel speciaal, die krijg ik nooit meer terug. Nu moet ik helemaal opnieuw beginnen. Het duurt jaren voordat ik een hond heb die weer zo goed afgericht is. En ik word niet heel oud. De artsen dachten dat ik de 20 niet zou halen, dus ik ben eigenlijk al over datum. Ik geniet van elke dag, maar dat gaat lastig als je maatje zo uit het leven wordt gerukt.”

Reactie gemeente

Een woordvoerder van de gemeente Heerenveen laat weten dat de bijtende hond een mastiff is, een teefje. “Zij is bekeken door een dierenspecialist. Daarbij doen we een totaalbeoordeling: we kijken onder meer naar de historie, het gedrag richting mensen en dieren, het eventuele negeren van regels.”

De Friese gemeente hoeft niet vaak aanlijn- of muilkorfplicht op te leggen, aldus de woordvoerder. “Zo’n hond begint niet zomaar te trekken. Zij was loops, dan zijn ze wat agressiever richting andere dieren. Maar verder waren de honden keurig verzorgd, dus er is geen reden voor verdere maatregelen.” De woordvoerder geeft aan dat de gemeente meeleeft met het verlies van Berdien.