Begraafplaats geeft as van Linda's moeder mee aan onbekende man: 'Hij is spoorloos'

Na een emotionele tijd ging Linda van Beest vrijdagmiddag het as van haar overleden moeder ophalen bij de Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam. De urn met het as bleek echter te zijn weggegeven aan een onbekende man, die niet meer te bereiken is.

“We zijn in alle staten”, laat Linda weten. Ze wacht met haar familie al uren bij de begraafplaats, omdat men de man die het as van haar moeder heeft niet kan lokaliseren.

Linda’s moeder Jettie overleed in april aan de gevolgen van het coronavirus, dat ze opliep tijdens een cruisevakantie met haar echtgenoot.

Politie is op zoek

Hoe de man het as mee heeft kunnen meekrijgen, is een groot raadsel. “De man zou gezegd hebben dat hij iets kwam halen. Hij kreeg de as van mijn moeder. Hij heeft zich gelegitimeerd, maar blijkbaar is niet gecheckt of hij op de lijst stond.”

Zelfs de politie is nu ingeschakeld om de man op te sporen. “Op het adres dat bekend was, blijkt hij niet te wonen. De politie is nu het terrein aan het onderzoeken en op zoek naar een urn.”

‘Van mij hoeft het niet meer’

Het zou namelijk zomaar kunnen dat het as van Linda’s moeder is weggegooid of uitgestrooid. “Mijn vader heeft al gezegd: als het as niet meer terugkomt, dan hoeft het van mij ook niet meer.”

Linda is zelf ook boos, met name op de begraafplaats. “Bij de apotheek wordt drie keer gecheckt of het allemaal klopt. Hier wordt gewoon iets meegegeven. Dit kan gewoon niet. Dit is je ergste nachtmerrie.”

Linda, haar vader en andere familieleden blijven bij de begraafplaats wachten totdat ze meer duidelijkheid krijgen over de situatie.