De politie heeft dinsdag beelden van een schokkende mishandeling in het Friese Sneek gedeeld. Twee 28-jarige mannen uit Utrecht en Amsterdam werden daarbij het ziekenhuis ingeslagen. De daders kregen tot maandag de tijd om zich te melden, maar hebben dat niet gedaan.

De mishandeling gebeurde op zondag 2 augustus. Toen troffen de daders en de slachtoffers elkaar op Looxmagracht, aan de rand van het centrum. In het begin verliep die ontmoeting goed, maar later sloeg de sfeer om en werden de twee mannen vanuit het niets geschopt en geslagen.

De man uit Utrecht kreeg klappen tegen zijn hoofd en kwam zelfs in het water terecht. De Amsterdammer probeerde nog te ontkomen, maar werd tot twee keer toe onderuitgehaald. Ook kreeg hij zeer harde klappen en trappen tegen zijn hoofd en lichaam.

Daders vooralsnog spoorloos

De Utrechter kon nog op eigen kracht uit de gracht komen. Toegesnelde agenten brachten beide slachtoffers naar het ziekenhuis voor behandeling. Daarna deed de politie nog een poging om de daders op te sporen, maar dat bleef zonder resultaat. De groep vechtersbazen bestond uit zes personen, waarvan er één in het bezit was van een scooter.

Bewakingscamera’s in de omgeving van de Looxmagracht maakten de volgende beelden (tekst gaat verder onder video)

Afgelopen vrijdag heeft de politie de daders via social media opgeroepen om zich voor maandag te melden. Die oproep bleef dus zonder resultaat, waardoor de camerabeelden nu online zijn gezet.

Ook bleef de identiteit van de daders onbekend. De politie roept getuigen of mensen die meer weten over de daders daarom op om contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.

Beeld: Politie