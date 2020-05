Robots moeten horeca-bediening gaan ondersteunen in tijden van corona

James, Amy en Aker zijn de bijzondere nieuwe personeelsleden van restaurant Dadawan in Maastricht. Vanaf maandag worden deze robots ingezet om gasten welkom te heten en te bedienen. Robot James meet zelfs je temperatuur bij binnenkomst.

Eigenaar Danny Deng heeft de robots naar Nederland gehaald, vertelt hij aan Hart van Nederland. In zijn geboorteland China worden ze al volop ingezet in allerlei sectoren. Danny zag een gat in de markt, ook vanwege het personeelstekort in de horeca.

Ingehaald door coronacrisis

En dat was nog voor de coronacrisis. Door de huidige situatie moeten de robots nu versneld worden ingezet. “We wilden eigenlijk een compleet robotsysteem bouwen in een nieuw restaurant”, legt de ondernemer uit. “Maar door de coronacrisis beginnen we nu met een proef in een van onze bestaande restaurants.”

De eerste gasten kwam vandaag het nieuwe personeel testen. “Eigenlijk best wel grappig en onwennig. Maar wel leuk dat je ontvangen en bediend wordt de huisrobot, dat is beter dan niet ontvangen worden”, merkt een gast op.

Het inzetten van een robot heeft nu grote voordelen. “De drie nieuwe medewerkers hoeven in ieder geval geen anderhalve meter afstand te houden”, zegt Danny. Maar het overige bedienend personeel hoeft volgens hem niet te vrezen voor hun baan. “Zij kunnen nu juist meer aandacht geven aan onze gasten. De robots doen het logistieke werk.”

Als de proef goed verloopt, worden de robots ook ingezet in andere restaurants van de horeca-ondernemer.