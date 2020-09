Bazaar in Beverwijk vanaf zaterdag weer helemaal open voor publiek

De Bazaar in Beverwijk mag vanaf zaterdag helemaal open, inclusief hal 30 zuid en de hallen 31 tot en met 33. Hal 30 noord is sinds vorige zaterdag weer open. Die hallen waren bijna twee weken geleden op last van de Veiligheidsregio Kennemerland en de gemeente Beverwijk gesloten, omdat het onmogelijk bleek daar 1,5 meter afstand te houden.

De organisatie van de Bazaar meldde donderdag dat ze van de gemeente en de veiligheidsregio toestemming heeft gekregen om vanaf zaterdag weer helemaal open te gaan. Een woordvoerster van de gemeente Beverwijk heeft dat bevestigd. De ondernemers mogen vanaf vrijdagavond hun winkels weer in.

Monkapjesplicht

De Bazaar heeft woensdag aan de gemeente en de veiligheidsregio een plan gepresenteerd met maatregelen tegen het coronavirus. Zo geldt een mondkapjesplicht in alle hallen tijdens de openingstijden en wordt hal 31 afgescheiden van hal 32 met dranghekken. Verder is in de gangpaden de uitbouw van kramen en winkels buiten de rolluiken of de gele lijn verboden.

ANP